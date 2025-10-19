İzmir Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "KKTC'nin egemenlik haklarını savunmaya devam edeceğiz!"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalı!"
KKTC'nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman!
Göztepe, Alanyaspor karşısında kayıp!
KKTC'de Ersin Tatar için soruşturma talebi!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu oldu
İzmir’de sanat maratonu: 7 günde 7 farklı etkinlik!
Azerbaycan'ın Fethullah Gülen'i tutuklandı!
AK Parti’den Öcalan yürüyüşüne tepki! “Terörsüz Türkiye sürecine suikast girişimi”
Amerikan mobilya devi Wayfair İzmir’de
Tarihi Kapalıçarşı New York Post'un radarına takıldı! Venezuela, Rusya ve İran üçgeninde neler oluyor?
BYD'nin Manisa'daki yatırımını sordu, gelen cevap tatmin etmedi: Esas soru hâlâ yanıtsız: Fabrika ne durumda?
Lüks kruvaziyer İzmir’e geliyor! Esnaf hareketlilik bekliyor!
Konut fiyatlarındaki artış oranında İzmir Ankara'nın gerisinde, İstanbul'un önünde kaldı
Şamil Tayyar'dan ekonomi yönetimine uyarı: Düdüklü tencere gibi patlar!
Altın 16.000 dolara çıkarsa ABD’nin borç krizi sorgulanmaz hale gelebilir!
Barış Yarkadaş'dan ilginç iddia: Özgür Özel Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'yı arayarak ''Seni görevden alırım'' dedi
Trump'tan inanılmaz paylaşım! Her seferinde çıtayı biraz daha yukarıya çıkartmayı başarıyor
İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan midibüs devrildi! Yaralılar var
İzmir dahil 32 ilde FETÖ operasyonu: 62 şüpheli gözaltında!
Vedat Milor’un “latte ve sigara içen kız” yorumu yeniden gündemde!
Duygu Sarışın’dan cesur sahne: Sosyal medya ayağa kalktı
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin'ten kokutan uyarı: Köy pekmezlerine dikkat!
Karşıyaka ilk çıkışını Efes karşısında arayacak
Altay galibiyetiyle moral buldu!
Petkimspor'da gözler Avrupa başarısında!
Mustafa Sandal’a o ülkeden ömürlük vize!
Çiğdemci İzmir Gaziemir’de kapılarını açtı!
Karşıyaka küllerinden doğdu, zirveyi kimseye bırakmıyor!
Louvre Müzesi'nde tarihi hırsızlık: Napolyon’un mücevherleri çalındı
Dış basında Nusret depremi: Eski çalışanı “Ayak masajı istiyordu” dedi!
Altın ne zaman satılır? Prof. Dr. Soner Gökten çok merak edilen soruya açıklık getirdi
Enes Batur sessizliğe büründü: Berkcan Güven’den endişelendiren paylaşım!
Yıldız isim yine gündemde: Maskeli tarzıyla geceye damga vurdu!
İzmir'de 5 yaşından beri mücadele ettiği hastalıkta savaşı Arife kazandı!

RESMİ İLANDIR
25 AYLIK MR RAPORLAMA VE BT (BİLGİSAYARLITOMOGRAFİ) RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI
RESMİ İLANDIR
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOKOPİ MAKİNASI YAZICI, PLOTTER VE TARAYICI ALIMI
RESMİ İLANDIR
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Aydın İncirliova'da kaza: Işıkta bekleyen araca çarptı!
Aydın İncirliova'da kaza: Işıkta bekleyen araca çarptı!

Max Verstappen ABD Grand Prix’sinde zafere ulaştı!

Arda Güler'den asist, Real Madrid'den tek gollü galibiyet!

Tedesco'dan dikkat çeken açıklama: “Galatasaray’ı düşünmüyorum, kendi takımıma odaklıyım”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Bence kaybetmeyi hak etmedik!"
Bizimizmir Homeros Ödülleri sahiplerini buluyor!
Göztepe, Alanyaspor karşısında kayıp!
İzmir’den gelen tur otobüsü Buldan’da şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 31 yaralı!
İzmir’de sanat maratonu: 7 günde 7 farklı etkinlik!
Karşıyaka ilk çıkışını Efes karşısında arayacak
Dünyanın en pahalı baharatının fiyatı dudak uçuklattı!
Evde başlayan yolculuk, büyükşehir ile markalaştı
Berber dükkanından, hobi bahçesine yolculuk!
Motosiklet sürücüsünün bir anlık hatası ölümle sonuçlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf Tekatlı’nın kullandığı motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Sivas’ta feci çarpışma, 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
9 yaşındaki çocuk arı sokması sonrası hayatını kaybetti
İsrail Gazze’de camileri enkaza çevirdi: El-Şafii Camisi yerle bir oldu
ABD’de milyonlarca kişi sokakta: “Krallara hayır, demokrasiyi savunun!”
Louvre hırsızlarından ilk iz: Çalınan mücevherden biri bulundu
Kamu personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira ödeme yapılacak
Filistinli öğretmen doğal yaşamı her koşulda kayıt altına almaya çalışıyor
Türk spikerin adı Hint Okyanusu'nda!
Korunan alanlar Türkiye'nin doğal zenginliğini geleceğe taşıyor
Sürücüler 'Ceddin Deden'i duyacak!
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda, kentlerde uygulanması gereken projeler ele alındı
Feci kaza! Tır devrildi: 1 ölü!

Motosiklet sürücüsü, otomobile çarpıp havaya uçtu!

Yozgat’taki kayıp öğretmenden hala haber yok!

Terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanmıştı: Acı haber geldi!

Karda mahsur kalan sürücüden videolu yardım çağrısı!

SON DAKİKA Adli tıp raporu çıktı: Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu!
Son Dakika! İZBETON davasında ara karar!
Can Holding operasyonunda mason lideri gözaltında
SON DAKİKA 1.3 milyarlık POS vurgunu: Çok sayıda gözaltı var!
Emlak, kira geliri, BES, prim desteği... Yeni paketle her şey değişiyor!
İZBETON davasında yeni gelişme: Belediye kamu zararı yok raporunu sundu!
