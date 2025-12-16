Son Mühür / Osman Günden - İzmir'in zabıta ekiplerinden tepki toplayan bir hamle geldi. Çankaya'da bulunan katlı otopark önüne giden zabıta ekipleri burada vatandaşların tezgahlarını toplamaya ve el koymaya başladı. Gelen bilgilere göre; zabıta ekipleri tarafından Çankaya Katlı Otopark önünde bulunan mandalina ve muz yüklü seyyar tezgahlara el kondu.

Vatandaş tepkili!

Yaşanan bu durum bölge halkı tarafından büyük tepki topladı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başvurabileceği bu sebze ve meyve tezgahlarının toplatılmasına vatandaşlar tarafından tepki yağarken, zabıta ekiplerinin bu eylemi ise doğru bulunmadı. Bölge halkı o anlara ilişkin fotoğraflar çekerken, tepkilerini yüksek bir sesle dile getirdiler. Toplanan ürünlerin nereye götürüleceği ise merak konusu.