12 Aralık 1972 Salı... Saat 12.00 Bir çocuk dünyaya geliyor.

Aslında sıcak ortamdan soğuk bir İstanbul öğlenine çıkmak istememiş. Ayşen ve Barış çiftinin ilk çocukları zorla çıkarılmış. Adını Mehmet Tunç koymuşlar. Dedem kendi adını vermiş. Babam da Tunç ismini eklemiş.

O sıralarda Eugene Cernan, ay üzerinde yürümekte... Ay'a gidip, uzun bir yürüyüş yapan 12. ve son astronot... O tarihten sonra neden aya ayak basılmadı acaba? Apollo 17 misyonunu tamamlarken ayda yürüyenler benim ay burcumu karıştırmış olabilir mi?

Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı... Başbakan ise Ferit Melen... Ülkenin 14. Başbakanı

Birkaç ay önce Deniz, Yusuf ve Hüseyin sonsuzluğa uğurlanmış. Ülke, yetmişli yılların naifliği, yoksulluğu, öğrenci hareketleri ve sakinliği ile geçiyor.

YOLUN YARISI...

"Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün" Cahit Sıtkı Tarancı günümüzde yaşasaydı bu şiiri yaş 53 diye yazardı. Artık 'longevity' kavramı var.

LONGEVİTY GATHERİNG...

Geçen gün uzun ömrün sırlarını anlatan bir etkinliğe katıldım. 12 dakikalık egzersizler, dengeli beslenme, dostlarla bir arada sohbet etmek, gezmek, kafaya bir şey takmamak, insanın yaptığı değil doğanın sunduğunu yemek gibi birçok bilgi aldım. Hepsini iki saate sığdırdık. Hap gibiydi. Organizasyonu gerçekleştiren Brands & Köy Ajans Başkan Didem Delikanlı güzel bir program hazırlamış.

İYİ YAŞAM BULUŞMASI...

Önce sağlıklı içecek ve kurabiyeleri tattık. Urla'dan gelmişler. Urla'nın lezzetini damağımıza yerleştirdikten sonra seminer salonuna geçildi. Kadınların çoğunlukta olduğu bir etkinlikte, Sağlıklı Yaşam Danışmanı Zeynep Köker doğru nefes tekniklerini anlattıktan sonra, bir nefes eksersizi yaptık. İçimiz huzurla doldu.

Sahneye Bütüncül Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr Murat Balanlı ve Diyetisyen Safiye Taş çıktı. Taş gibi bir vücudumuz olması için yaşamsal öneme sahip tüyoları aldıktan sonra Pilates Eğitmeni Simge Sam ile 12 dakikada resetlendik. Oturduğumuz yerden yapacağımız basit hareketlerle hayata pozitif bakmamızı sağladı.

Bu etkinliğin geliri EÇEV'e giderek eğitime de katkı sağlandı. Yüreklerine sağlık. İyi ki katıldım. Kaçıranlar için müjde Mayıs ayında festival geliyor.

Bu arada bu etkinlik için seçilen Bon Vivant Pasaport'un muhteşem manzarası da iyi geliyor. Genel Müdürü Damla Arkan ile yaptığım kısa konuşmada bu mekanın bu tür aktiviteler için biçilmiş kaftan olduğunu fark ettim.

ANILARLA YAŞAMAK...

TARKAN, bugün son single çalışmasını sevenlerine sunuyor. Anılarla Yaşamak bana doğum günü hediyesi gibi oldu. Güzel bir şarkı... Aysel Güzel'in sözleri, Tarkan bestesi ve yorumu...

Birkaç teşekkür etmek gerekirse annem ve babam güzel bir çalışma ile benim dünyaya gelmemi sağlamış. Yere sağlam basmayı ve düşsem bile, yerden bir avuç toprakla alarak kalkma başarısı göstermek gerektiğini babamdan, sevgiyi annemden, kıskanmanın kötülüğünü kardeşimden, dürüst olmayı dedemden, için kan ağlasa bile gülmek gerektiğini amcamdan öğrenmişim.

Son Mühür ve Radyo Ege ailem sabahtan beri minik sürprizlerle günümü kutluyor. Biz kocaman bir aileyiz. Her geçen gün daha da güçleniyoruz. Sonunda Mehmet ağabeyim de yolumuz keşişti. İyi ki varsınız. Teşekkürler... Hepinizden çok şey öğreniyorum daha yolun yarısını geçtik. Hedefimiz büyük yapacak işler var.

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Tarkan söylüyor. Anılarla Yaşamak...

"Anılarla yaşamak, aşktan zorla alır pay... Hiç terk edilmemiş olmam bunu gururuma say! "

Hilton Garden İnn muhteşem gecesi bir başka yazıya kaldı. Otelin 10.yıl kutlaması ve Genel Müdür Sevil Görgülü'nün ev sahipliği ile ilgili anılar haftaya...

Daima gülümseyin!