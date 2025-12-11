Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün günlerdir takip ettiği Bozyaka Hastanesi’nin kapanma sürecinde sona gelindi. İzmir Sağlık Müdürlüğü, kapanma kararı ile ilgili devasa bir pankartı hastane girişine astı.

İl Sağlık Müdürü Kul'dan, "Hastalar mağdur olmasın pankart asalım talimatı"

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla bölgeye, kente ve Türkiye geneline önemli hizmetler sunan Bozyaka Hastanesi, 22 Aralık 2025 tarihinde resmen kapatılacak. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü hastanenin kapıları uyarı yazıları asmıştı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul’un, “Hastanenin kapandığından tüm İzmirlilerin bilgisi olsun” şeklindeki talimatı doğrultusunda hastanenin poliklinik binası giriş kapısına kurumun 22 Aralık tarihinden sonra hizmet verilmeyeceği hususunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı devasa bir pankart asıldı. Parkantta, “İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Hizmet Binası Yapım Projesi; Mevcut hastane binamız 22.12.2025 tarihinden itibaren hasta kabulüne kapanacaktır. Yeni 400 yataklı modern hastane binamız tamamlandığında sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.