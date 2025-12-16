Son Mühür/ Merve Turan - İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ve yeraltı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle İzmir genelinde yeni su kaynaklarını devreye almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin kuzey ilçelerinde geniş çaplı sondaj çalışması başlatıldı.

6 ilçede 15 sondaj kuyusu planlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık’ta toplam 15 içme suyu sondaj kuyusu açılması planlandı. Proje kapsamında Dikili’de iki kuyu aktif hale getirildi.

Dikili’de üç kuyu tamamlandı

Dikili Deliktaş Mahallesi’nde üç sondaj kuyusunun açım çalışması tamamlandı. Bu kuyulardan ikisi sisteme dahil edilerek devreye alındı. Çalışmaların diğer ilçelerde de planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

İlçelere göre kuyu dağılımı belirlendi

Planlamaya göre Aliağa’da 2, Bergama’da 7, Foça’da 2, Menemen ve Kınık’ta ise birer sondaj kuyusu açılacak. Diğer kuyular için saha hazırlıkları ve teknik çalışmalar devam ediyor.

Hedef su arz güvenliğini güçlendirmek

Yetkililer, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, Dikili’de iki kuyunun devreye alınmasıyla önemli bir aşama kaydedildiğini, diğer ilçelerdeki çalışmaların da program doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Çalışmalarla İzmir’in su arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.