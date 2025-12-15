Son Mühür- Son dönemde Ben Leman dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Burçin Terzioğlu, oyunculuk sektöründe kadınlara yönelik uygulanan yaş ve partner seçimi çifte standardına sert sözlerle tepki gösterdi.

Terzioğlu, erkek oyuncuların kendilerinden çok daha genç partnerlerle rol almasının olağan karşılandığını, ancak kadın oyuncuların aynı durumlarda ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

“Kadın oyuncular yaş farkıyla oynadığında zorbalık başlıyor”

Hürriyet Pazar’a konuşan Terzioğlu, yaş farkının hikaye içinde anlatıldığı ve seyirciye geçtiği durumlarda bunun doğal karşılanması gerektiğini vurgulayarak, kadın oyuncuların bu konuda haksız bir baskı altında bırakıldığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu, erkek oyuncular için normal görülen partner seçimlerinin kadınlar söz konusu olduğunda eleştiri ve zorbalığa dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Yaş farkı olsa da uyumları ve aralarındaki enerji çok iyidir. Tabii olabilir. Seyirciye geçer. Biz bu ülkedeki kadın oyuncular, kendimizden yaşça küçük biriyle oynasak –hikayede bu anlatılmıyorsa tabii– zorbalık üstü zorbalık görürüz. Demedikleri kalmaz.”

“Erkekte karizma olan her şey kadında yaşlılık belirtisi mi?”

Sektörde orta yaş kadın oyunculara biçilen rollerin sınırlılığına dikkat çeken Terzioğlu, kadınların hikayelerde çoğunlukla anne rolleriyle sınırlandırıldığını ifade etti. Bu yaklaşımı sert sözlerle eleştiren oyuncu, şu soruları yöneltti:

“Ama erkekte karizma olan her şey kadında yaşlılık belirtisi mi? Orta yaş kadınların dahil olduğu hikayeler sadece annelik temalı mı olmalı?”

“Aşkın yaşı yoksa bu özgürlük neden sadece erkeklere tanınıyor?”

Aşk ve ilişkiler üzerinden yürütülen çifte standardın senaryolara da yansıdığını söyleyen Terzioğlu, yaş farkı olan ilişkilerin yalnızca erkekler üzerinden normalleştirilmesini eleştirdi.

Ünlü oyuncu, herkesin yaş farkı gözetmeden aşık olma ve duygularını yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın içinde herkesin, yaş farkı görmeksizin aşık olma hakkı var. Her duyguyu yaşamaya hakkı var. Bu özgürlük. Bu seçim. Bu gerçek. Bunu tek erkekler mi deneyimliyor peki?

Yaşama tabi olan hikayeler senaryoda niye olmasın? Hep erkekler mi genç kadınları seviyor? Hani aşkın yaşı yoktu! Hani aşkın cinsiyeti yoktu! Hani o çok sevdiğiniz eşitlikçi cümleler nerde, havada asılı mı kaldılar?”

“Sonra ‘niye bu kadar estetik yaptırdı’ deniyor”

Sözlerini sektör içindeki karar vericilere doğrudan seslenerek sürdüren Burçin Terzioğlu, erkek oyuncuların genç partnerlerle oynarken kadın oyuncuların anne ve abla rollerine itilmesinin ciddi bir psikolojik baskı yarattığını söyledi.

Bu durumun kadın oyuncuları estetik müdahalelere yönelttiğini dile getiren Terzioğlu, sorumluluğun sektörün kendisinde olduğunu belirtti:

“Aynı yaşta olduğumuz jönlerimiz, yaşıtımız olmayan meslektaşlarımla oynadığı, oynatıldığı, seçtiği, seçildiği için bazı meslektaşlarım da onların ablalarını, annelerini oynuyor.

Sonra niye bu kadar estetik yaptırdı? Niye? Sevgili söz sahibi sektör dostlarım… Siz yapıyorsunuz bunu. Siz itiyorsunuz yaşlanmış hissetmeye pek çok arkadaşımı.”