Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta yakaladığı üstünlüğü son bölüme taşıyamadı ve parkeden 81-77’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarıda denge Panathinaikos lehine bozuldu

Mücadeleye dengeli başlayan iki takım arasında ilk periyot 17-16 Panathinaikos’un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan konuk ekip, devre arasına 41-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe sahne aldı

İkinci yarıya savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, bu bölümde yakaladığı seriyle son periyoda 57-50’lik avantajla girmeyi başardı.

Son çeyrekte Yunan ekibi geri döndü

Final periyodunda temposunu yükselten Panathinaikos AKTOR, farkı kısa sürede eritti. Kritik anlarda hücumda daha doğru tercihler yapan Yunan temsilcisi, son dakikalarda üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi 81-77 kazandı.

Horton-Tucker çabaladı ama yetmedi

Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker, 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans mağlubiyeti engelleyemedi. Tarık Biberovic 15, Wade Baldwin 11, Bonzie Colson ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

Maçın yıldızı Kendrick Nunn

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ise Panathinaikos’un ABD’li gardı Kendrick Nunn oldu. Tecrübeli oyuncu, 25 sayılık performansıyla galibiyetin mimarlarından biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe Beko avantajı koruyamadı

Ev sahibi ekip, üçüncü periyotta yakaladığı üstünlüğü son çeyreğe taşıyamazken, bu sonuçla EuroLeague’de kritik bir iç saha maçını kaybetmiş oldu.