Son Mühür- Kuzey Afrika'nın en batısında yer alan Fas, tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle boğuşuyor.

Fas'ın Atlantik kıyısındaki Safi eyaletinde şiddetli yağmurların tetiklediği ani sellerde en az 37 kişinin öldüğü bildirildi.

Safi güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, 14 kişinin hala tıbbi bakım gördüğü, bunlardan ikisinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Pazar günü başlayan şiddetli yağmur, Fas'ın başkenti Rabat'ın yaklaşık 300 km (205 mil) güneyindeki liman kenti Safi'nin eski şehir bölgesindeki evleri ve dükkanları sular altında bırakmış, arabaları sürüklemiş ve şehrin içinde ve çevresindeki birçok yolu ulaşıma kapatmıştı.



Arabalar sular altında kaldı...



Yaşanan felaketin ardından kentte okullar tatil edildi.

Yerel medyanın paylaştığı videolarda, eski şehirdeki sular altında kalan sokaklar ve arabaların yanı sıra yetkililerin kurtarma operasyonlarında tekneler kullandığı görülüyordu.

Yetkililer, bölgede en az 70 ev ve dükkanın sular altında kaldığını bildirdi.

Fas, yedi yıldır süren ve bazı ana rezervuarlarının boşalmasına neden olan kuraklıklar boğuşuyordu.

