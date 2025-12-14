Son Mühür- Habertürk TV’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar sürerken, dosyaya giren yeni bulgular kamuoyuna yansıdı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu dört kişi tutuklanırken, gözaltına alınan sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin işine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki kanal tarafından son verildi.

Gözaltı süreci 5 Aralık’ta başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Aralık tarihinde, Habertürk TV’de görev yapan Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Üç isim, yasaklı madde kullanımı iddiaları doğrultusunda test yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Operasyon genişletildi

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, 9 Aralık’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. Yürütülen adli işlemlerin ardından Ersoy ve üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TMSF yönetimindeki kanalda işten çıkarma kararı

Soruşturma sürecinin devam ettiği sırada, TMSF yönetiminde bulunan Habertürk TV’de görevli sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin işine son verildi. Kararın, devam eden adli süreç ve dosyada yer alan bulgular doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Telefon incelemesinde dikkat çeken görüntüler

Sabah gazetesinde yer alan habere ve Sabah yazarı Dilek Güngör’ün paylaştığı bilgilere göre, gözaltı sonrası eşyalarına el konulan Cebeci’nin cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çekici görüntülere ulaşıldı. İncelemede, Cebeci’nin Habertürk ofisinde halk arasında “yasaklı madde” olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan yasaklı maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kayda aldığı anların yer aldığı belirtildi.

Görüntülerin Cem Yılmaz’a gönderildiği belirlendi

Dosyaya giren inceleme kayıtlarında, söz konusu görüntülerin ünlü komedyen Cem Yılmaz’a gönderildiği tespit edildi. Yazışma kayıtlarına göre Cem Yılmaz’ın, kendisine iletilen video karşısında “Ben o işleri 1998’de bıraktım” şeklinde yanıt verdi.