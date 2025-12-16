Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesine parti genel merkezinin etkisiyle iki başkan yardımcısı atanırken, AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, “Belediyeye CHP Lideri Özgür Özel tarafından kayyum atanmıştır” dedi.

CHP genel merkezinin müdahalesi ile Buca Belediye Başkan yardımcılığı görevlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Zeynep Çetinkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ise Burçin Sarı atanmıştı.

İki yeni atamayı değerlendiren Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, “Ne yazık ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kayyum atanmış durumda. Belediyedeki görevlendirmeleri duyan vatandaşlarımız beni aradı, ‘Buca belediyesinde ne oldu’ diye sordular. Şimdi Buca Belediye binası önünden size bilgi vermek istiyorum. Ne yazık ki Deniz Yücel'in de MYK’ya alınmaması ile birlikte belediyedeki uzantıları tırpanlandı. Yani burası Özgür Özel’in şahsi çıkarlarının, savaşlarının yapıldığı bir merkez haline döndürüldü. Yapay zekaya da sorulup seçilen Belediye Başkanına da aynı zamanda bu bir darbedir. Buca’da onlarca memur var bu işi en iyi şekilde yapabilecek. Lakin siz ne yaptınız ithal adaylarla bilmediğiniz bir kenti yönetmeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki Belediye Başkanı Görkem Duman da bu süreç karşısında aciz kalmıştır. Bu dayatmalar sonunda pes etmiştir. Buca Belediye başkanının da siyaseten selası okunmuştur” diye konuştu.