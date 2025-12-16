Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren perakende zinciri A101, 18 Aralık Perşembe günü itibarıyla satışa sunacağı teknolojik ürünlerin yer aldığı yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Market zinciri, bu haftaki kampanya döneminde özellikle geniş ekranlı televizyonlar ve giriş-orta segment akıllı telefon modellerine ağırlık verdi.

Yayınlanan katalogda, Toshiba ve Onvo markalarına ait üç farklı televizyon modeli ile Realme markalı akıllı telefon dikkat çekti. A101 yönetimi, yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin teknolojik ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla, katalogdaki tüm televizyonlarda "peşin fiyatına 4 taksit" uygulamasının geçerli olacağını duyurdu.

Toshiba ve Onvo Televizyonların Özellikleri Neler?

Kataloğun en dikkat çeken ürünü, 24.999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan Toshiba 65UV2363DT kodlu 65 inçlik 4K Ultra HD televizyon oldu. 164 ekran büyüklüğüne sahip olan bu modelde, Vestel güvencesiyle sunulan VIDAA işletim sistemi kullanıldı. Cihazın teknik özellikleri arasında Wireless Display (kablosuz görüntü aktarımı), Dolby Vision görüntü teknolojisi ve 3 adet HDMI girişi yer aldı.

Toshiba’nın daha küçük ekranlı alternatifi olan 50 inçlik (126 cm) 50UV2363DT modeli ise 15.999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Bu modelde de 4K çözünürlük, HDR10 desteği ve dahili Wi-Fi özellikleri korundu. Her iki Toshiba modelinde de Youtube, Netflix, Prime Video gibi popüler içerik platformlarına doğrudan erişim imkanı sağlandı.

Alternatif bir seçenek olarak sunulan Onvo 55OVF5000AQ modeli ise QLED ekran teknolojisiyle öne çıktı. 16.999 TL’den satışa sunulan 55 inçlik (140 cm) bu cihaz, Google TV işletim sistemini barındırmasıyla Android ekosistemine uyumlu bir yapı sergiledi. Çerçevesiz (frameless) tasarımıyla dikkat çeken Onvo modelinde 4 adet HDMI girişi ve Bluetooth bağlantı desteği bulunduğu belirtildi.

Realme Note 50 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

A101’in 18 Aralık kataloğunda yer alan bir diğer önemli teknolojik ürün ise Realme Note 50 akıllı telefon oldu. Siyah renk seçeneğiyle görselde yer alan cihaz, 7.199 TL fiyatla satış listesine girdi. Giriş segmentinde konumlanan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesiyle temel kullanım ihtiyaçlarını hedefledi.

6.74 inçlik geniş bir ekrana sahip olan Realme Note 50, 5000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım vaat etti. Cihazın arka tarafında yapay zeka destekli 13 MP ana kamera bulunurken, güvenlik donanımı olarak yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi kullanıldı.