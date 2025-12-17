Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Kurul, 2026–2030 yıllarını kapsayan dönemde elektrik dağıtım şirketlerinin gelir hesaplamalarında esas alınacak vergi öncesi reel makul getiri oranını yüzde 14,46 olarak belirledi.

Uygulama dönemi 5 yılı kapsayacak

EPDK tarafından alınan karara göre, söz konusu reel makul getiri oranı 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030 tarihleri arasındaki beş yıllık uygulama döneminde geçerli olacak. Bu oran, dağıtım şirketlerinin yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin gelir hesaplamalarında temel kriter olarak kullanılacak.

Vergi oranı değişirse getiri oranı da güncellenecek

Kararda dikkat çeken bir diğer başlık ise kurumlar vergisine ilişkin düzenleme oldu. Hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan kurumlar vergisi oranında bir değişiklik yapılması halinde, belirlenen yüzde 14,46’lık reel makul getiri oranının yeniden revize edileceği hüküm altına alındı.

Yatırımlar için itfa süresi 10 yıl olarak belirlendi

EPDK kararında, elektrik dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırımların itfa süresi de netleştirildi. Buna göre, söz konusu yatırımlar için itfa süresi 10 yıl olarak uygulanacak. Bu düzenleme, sektörün uzun vadeli yatırım planlaması açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sektör için öngörülebilirlik vurgusu

Belirlenen getiri oranı ve itfa süresiyle birlikte, elektrik dağıtım sektöründe 2026–2030 dönemine yönelik mali çerçevenin netleştiği değerlendiriliyor. Alınan kararın, hem yatırımcılar hem de dağıtım şirketleri açısından öngörülebilirliği artırması bekleniyor.