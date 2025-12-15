Son Mühür - Manifest müzik grubu üyeleri ve grubun bir dansçısı hakkında, 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen konser sırasında sahnedeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Manifest grubu üyeleri, 9 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Kasım ayında imza yükümlülüğünü kaldıran İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

7 isim hakkında hüküm açıklandı

Mahkeme, duruşma yapılmadan dosya üzerinden yürütülen yargılama sonucunda kararını açıkladı. AYDEED ismiyle bilinen Ayça Dalaklı ile grup üyeleri Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

Gerekçede “teşhircilik” vurgusu

Kararın gerekçesinde, sanıkların sahnede sergiledikleri dans figürleri ve hareketlerin, cinsel ilişkiyi çağrıştıracak nitelikte olduğu belirtildi. Gerekçede, şarkı söylerken yapılan temaslar, sahne performansı sırasında gerçekleştirilen hareketler ve el kol jestlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 225/1 maddesinde düzenlenen “teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler” suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.