Son Mühür- Savcılık tarafından yürütülen çalışmalarda, Gül Tut’un ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dosyanın kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, aile bireylerinin de bilgisine başvurulurken, Tuğberk Yağız Gülter’in de ifade vereceği öğrenildi.

Olay nasıl yaşanmıştı?

Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın şüpheli bulunması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltılar ve tutuklama süreci

Soruşturma kapsamında, Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı evde bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapılmıştı. Yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan iki isim, Yalova’ya getirilmişti.

Yürütülen adli süreç sonunda Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Sultan Nur Ulu ve diğer bazı şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Adli süreç devam ediyor

Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü, savcılığın deliller doğrultusunda yeni ifade ve değerlendirmelerle dosyayı genişlettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.