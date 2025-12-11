Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah 06.00 sıralarında Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde, Merinos Kültür Parkı girişinin önünde trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö.’ye, 16 AIA 707 plakalı otomobilin sağ ön kısmı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırıldı, Mehmet Murat Ö. savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralının durumu hastanede takip altında
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Murat Ö., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık ekipleri yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Soruşturma devam ediyor
Polis ekipleri kazanın oluş şeklini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA