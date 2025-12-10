Türk savunma sanayisinin mühendislik dehası, Ekvatoral Bölge'de konumlanan bir Asya ülkesine ihraç edilen insansız hava araçlarının (İHA) performansını maksimize ediyor. Yerel imkanlarla geliştirilen özel uydu haberleşme sistemleri, bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen İHA'ların görevlerini başarıyla yerine getirmesini sağlıyor.

Jeosenkron uydu iletişiminin önemi ve zorluğu

Uydu haberleşme sistemleri, İHA operasyonları için hayati önem taşıyan ses, görüntü, video ve komut verilerinin uydu üzerinden kesintisiz ve güvenilir bir şekilde aktarılmasını mümkün kılıyor. Bu teknoloji, özellikle uzun görev menzillerine ve dağlık gibi zorlu coğrafi engellere sahip bölgelerde görev yapan İHA platformları için vazgeçilmez bir iletişim altyapısı sunuyor. Bu haberleşme, yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikte, Ekvator Hattı üzerinde sabit bir yörüngede bulunan jeosenkron uydular aracılığıyla kuruluyor. Ekvator'a yakın bölgelerde, antenlerin uyduya yönelimi neredeyse dik bir açıyı, hatta tepe noktasını işaret ettiğinde, sinyal kalitesinde düşüş yaşanabiliyor.

Teknik engelin adı: "Keyhole Effect" (Anahtar deliği etkisi)

Bu özel coğrafi konumun yarattığı teknik zorluk, özellikle mekanik hareket kabiliyeti kısıtlı anten sistemlerinde sinyal kararsızlığına veya takibi kaybetme sorunlarına yol açıyor. Literatürde bu duruma "Keyhole Effect" (Anahtar Deliği Etkisi) adı veriliyor. Bu adlandırma, görüş alanının dar bir anahtar deliğinden bakılıyormuşçasına aşırı daralmasından kaynaklanıyor. Türk savunma sanayisi şirketi CTech, bu kritik teknik engelin etkilerini minimize etmek üzere SkyARX Ku 20 Qx anten sistemlerini geliştirdi.

Dört eksenli çözümle kesintisiz bağlantı garantisi

Uydu haberleşme teknolojilerinde çözümler üreten CTech, geliştirdiği bu yeni nesil sistemde dört eksenli (azimuth, elevation, polarizasyon ve cross-elevation) yüksek hassasiyetli stabilizasyon mekanizmaları kullanıyor. Bu mekanizma sayesinde, İHA platformunun uçuş sırasında yaptığı manevralardan tamamen bağımsız olarak, uyduya sürekli ve hatasız bir şekilde yönelme yeteneği sağlanıyor.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, bu zorlu Ekvatoral koşullara özel çözümlerine ilişkin bilgiler verdi: "Jeosenkron uyduların Ekvator Hattı üzerinde konumlanması, antenlerin uyduya neredeyse tam tepe noktasından bakmasını gerektiriyor. Bu durum, bilinen Keyhole Effect sorununu oluşturuyor. Bizim geliştirdiğimiz SkyARX Ku 20 Qx terminali, dört eksende hareket edebilme kabiliyeti sayesinde, uydunun gökyüzünde en dik konumda olduğu anlarda dahi istikrarlı bir uydu takibi gerçekleştiriyor ve bağlantının kopmasını engelliyor. Bu teknoloji ile Ekvator'da bile iletişim ufuklarını aştığımızı gururla ifade edebiliriz."

Yüksek çözünürlüklü veri aktarımında güvenilirlik

Fırat, mühendislik kabiliyetleriyle zorlu operasyonel koşullarda iletişimi yeniden tanımladıklarını belirterek şunları ekledi: "SkyARX Ku 20 Qx anten sistemi, uydu gökyüzünde tepe noktasına konumlanmış olsa dahi güvenilir ve kesintisiz iletişim sağlamaktadır. Gelişmiş dört eksenli stabilizasyonumuz, yüksek açılarda bile hassas yönelme yeteneğini sürdürmektedir. Bu üstün kabiliyet, sistemin hem sivil hem de askeri görevlerde yüksek çözünürlüklü video aktarımı, güvenli veri iletişimi ve görev sürekliliği için sağlam bir haberleşme altyapısı sunmasını garantilemektedir."