Ekrem İmamoğlu’nu babası Hasan İmamoğlu üzerinden yıpratmaya çalışanlar var. Ona “komünist” yaftası vurup sonra da nedense “aslında sağcı” diyebiliyorlar. Ne gariptir ki, siz kendinizi solcu ilan edenler dışarıdasınız, o ise mahpus durumda. Üstelik İslamcı-sağcı bir iktidar döneminde sizin şirketlerinize, mallarınıza dokunan yok. Ama İmamoğlu ailesinin on yıllara dayanan birikimi ellerinden alınıyor. Siz solcusunuz güya, o sağcı öyle mi? Hadi oradan! Bu söylem, gerçeklerle bağdaşmayan bir çifte standarttır.

Acılı Bir Babanın Feryadına Saygı

Bir mahpusun acılı babasının feryadını, sanki dört başı mamur bir siyasi analiz yapılıyormuş gibi eleştirerek “doğruculuk” taslamayı bırakın. Hasan İmamoğlu’nun oğluna yapılan haksızlık karşısında isyan etmesi çok anlaşılır bir insanî tepkidir. Bunu bile malzeme edip İmamoğlu’nu vurmak isteyenler, biraz empati yapmalıdır. Evladı haksız yere hapse atılan bir babanın isyanında kusur aramak yerine, o isyana yol açan adaletsizliğe odaklanmak gerekmez mi?

Halk İçin Çalışmak: İmamoğlu’nun Hizmetleri

Sosyal demokratlık konuşmakla değil, ülkene sahip çıkarak, her alanda mücadele etmekle olur. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da hayata geçirdiği projeler de onun halk için çalıştığının kanıtıdır. Göreve geldiğinden bu yana:

Toplu Ulaşım ve Altyapı

İmamoğlu yönetimi, geçmişte durdurulan metro projelerini tekrar başlatarak aynı anda 10 ayrı metro hattının inşasını sürdürdü. Kendi öz kaynaklarıyla 252 yeni metrobüs alarak İstanbul’un en yoğun hattının araçlarını yeniledi. Kronik hale gelmiş sel baskını sorununu 143 noktada, 65 milyar TL yatırımla çözdü. Haliç’in yıllardır biriken çamurunu temizleyip kıyılarını İstanbulluların keyifle vakit geçireceği alanlara dönüştürdü. Eskiyen köprüleri, yolları onardı; kentsel dönüşüm projeleriyle güvenli konutlar için adımlar attı.

Sosyal Destekler

“Halk Süt” projesiyle 288 bini aşkın çocuğa toplam 39 milyon litre ücretsiz süt ulaştırıldı. Dar gelirli vatandaşların sıcak ve ucuz yemek yiyebilmeleri için 18 adet Kent Lokantası açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez güvenli ve uygun fiyatlı öğrenci yurtları açılarak 14 yurt faaliyete girdi; böylece üniversiteli gençler barınma krizine karşı korundu. 0-4 yaş arası çocuğu olan 753 bin anneye Anne Kart ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlandı. İBB’nin Bölgesel İstihdam Ofisleri sayesinde 240 bin işsize iş bulundu. İstanbulkart sosyal destek programlarıyla dar gelirli ailelere temel ihtiyaç desteği verildi.

Halkçı Belediyecilik

İmamoğlu yönetimi, tanzim satış geleneğini çağdaş biçimde sürdürerek Halk Ekmek kapasitesini artırdı. Türkiye’nin en büyük, en modern halk ekmek fabrikası kurularak günde 1,8 milyon ekmek üretimine başlandı. Ucuz ekmek satış büfeleri 259 yeni noktada açılarak toplam 698 noktaya ulaşıldı. Mahalle bakkallarını destekleyen Halk Bakkal projesiyle hem küçük esnafın kazanması hem de ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapabilmesi sağlandı. Ayrıca “Askıda Fatura” gibi dayanışma kampanyalarıyla binlerce ailenin su ve doğal gaz faturaları halk dayanışmasıyla ödendi.

Eğitim ve Gençlik

İBB, 2019’dan beri “Genç Üniversiteli” burs programıyla 300 bin üniversite öğrencisine geri ödemesiz eğitim bursu verdi. 2024-2025 döneminde 100 bin üniversiteliye 15.000 TL eğitim desteği sağlayarak gençlerin yanında oldu. Kente yeni kütüphaneler ve etüt merkezleri kazandırıldı; İBB kreşlerinin sayısı 100’ü aşarak çalışan ailelerin yükü hafifletildi. Gençlere teknoloji eğitim kampları, girişimcilik merkezleri ve staj programları sunuldu.

Yeşil Alan ve Çevre

İstanbul’a yıllardır hayal edilen büyük şehir parkları kazandırıldı: Atatürk Kent Ormanı (Sarıyer), Kemerburgaz Kent Ormanı gibi büyük yeşil alanlar halkın kullanımına açıldı. Yıllardır koku ve kirlilikle anılan Kurbağalıdere tamamen ıslah edilerek etrafı cazibe merkezine dönüştürüldü. Adalar’daki atlı fayton işkencesine son verilip atlar sahiplendirilirken, yerine elektrikli araçlarla modern ulaşım başlatıldı. Çöpten elektrik üreten yeni tesisler kurularak İstanbul’un atıklardan enerji üretim kapasitesi ciddi biçimde artırıldı (2022’de toplam 6 tesiste 2,5 milyon İstanbullunun yıllık enerji ihtiyacı karşılandı). Ayrıca 12 bin noktada aylık 60 GB ücretsiz şehir interneti hizmeti hayata geçirildi.

Kültür ve Katılımcılık

2019’dan bu yana 14 yeni kültür merkezi açıldı; konserlerden çocuk tiyatrolarına, atölyelerden sergilere kadar 40 binden fazla etkinlikle yaklaşık 32 milyon İstanbullu kültürle buluşturuldu. İstanbul’un simge meydanları için tasarım yarışmaları düzenlenip halk oylamalarıyla Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanlarının yeni yüzü belirlendi. Esenler (Büyük İstanbul) Otogarı baştan sona yenilenip güvenli ve modern hale getirildi. Bütün bu adımlar, halkın yönetime katıldığı ve kentin değerlerinin korunduğu bir belediyecilik anlayışının parçasıdır.

Mücadeleye Destek Zamanı

Gerçek solculuk, slogan atmakla veya ucuz eleştirilerle değil, halk için somut işler yapmakla mümkün olur. Ekrem İmamoğlu, tüm engellemelere rağmen İstanbul halkı için var gücüyle çalışarak bunun en güzel örneğini sergiliyor. Ona yönelik karalamalar, özellikle de tutarsız ve haksız eleştiriler, halk nezdinde karşılık bulmuyor. Bugün “solcu” olduğunu iddia edenlerin yapması gereken, lafta devrimcilik değil, gerçekten halka hizmet edenlere sahip çıkmaktır. Ülkesine ve halkına her alanda mücadeleyle hizmet eden bir lider olarak İmamoğlu’na destek olmak, hem vicdani hem de toplumsal bir sorumluluktur.

Halkı için bu denli yılmadan çalışan, gerektiğinde bedel ödeyen bir başka siyasetçi var mı? Yoksa, artık bu gerçeği görüp gereğini yapma zamanı çoktan gelmiştir.