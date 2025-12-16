Roblox'un Türkiye'de ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir tarih verilmedi. Şu an için platforma erişim engeli devam ediyor. 2026 yılında açılıp açılmayacağı konusu ise devam eden hukuki sürece ve şirketin atacağı adımlara bağlı.

Türkiye’de milyonlarca genç kullanıcısı bulunan popüler oyun platformu Roblox, çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle erişime kapatıldığı 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kapalı kaldı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla uygulanan erişim engeli, aradan geçen uzun süreye rağmen kaldırılmadı ve platformun Türkiye pazarındaki geleceği belirsizliğini korudu.

Roblox Ne Zaman Açılacak? 2026'da Açılabilir mi?

Şirket yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler ve devam eden hukuki süreç nedeniyle, kullanıcıların umutlu bekleyişi 2026 yılına sarktı. Platformun Türkiye’nin talep ettiği "zararlı içeriklerin filtrelenmesi" ve "temsilcilik açılması" gibi şartları yerine getirip getirmeyeceği, yasağın yeni yılda kalkıp kalkmayacağı sorusunun yanıtında belirleyici rol oynadı.

İhtimal Var: Roblox yetkilileri ile Türkiye'deki ilgili kurumlar (BTK ve Ulaştırma Bakanlığı) arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Eğer Roblox, mahkemenin talep ettiği düzenlemeleri (çocuk güvenliği, zararlı içeriklerin filtrelenmesi vb.) 2026 yılı içerisinde tamamlar ve mahkeme ikna olursa engel kalkabilir.

Kesin Değil: Erişim engelinin kalkması için sadece şirketin isteği yetmiyor; mahkeme kararı gerekiyor. Bu hukuki süreç uzayabilir, bu yüzden 2026 için "kesin açılacak" denilemez, ancak sürecin olumlu ilerlemesi durumunda açılması muhtemeldir.

Engel Neden Devam Ediyor?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılmıştı. Kapatılma gerekçeleri şunlardı:

Çocuk istismarına neden olabilecek içerikler.

Platformun denetim mekanizmasının yetersiz görülmesi.

Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması.

Açılması İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

Yetkililerin (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) açıklamalarına göre engelin kalkması için şu adımların atılması bekleniyor:

İçerik Temizliği: Tespit edilen zararlı içeriklerin platformdan tamamen kaldırılması.

Türkiye Ofisi/Temsilcilik: Türkiye'de muhatap bulunabilmesi adına bir temsilcilik ofisinin açılması gündeme gelmişti.

Filtreleme Sistemi: Çocukları koruyacak daha katı bir filtreleme ve ebeveyn kontrol sisteminin Türkiye standartlarına uygun hale getirilmesi.