Son Mühür/ Emine Kulak- Güzelbahçe’de uzun süredir atıl kalan ve İzmir Çeşme otoyolunda yıllardır yaşanan trafik ve altyapı sorunlarına çözüm getirmesi hedeflenen 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirildi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Başkanvekili Altan İnanç, partililer ve vatandaş katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın “Ben Cemil Beyle ilgili inancımı kaybettiğimi belirtmek isterim. Kanaatim odur ki, bence Cemil Bey şu an İzmir’in başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet anlayışı doğru değildir” şeklindeki açıklamalarına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yanıt verdi.

GÜNAY: EN YAKIN ZAMANDA ALİAĞA VE MENEMEN’İ ALACAĞIZ

Günay şu ifadeleri kullandı;

“Çok heyecanlıyım. Bu yol ne zaman olacak deniliyordu. Cemil Tugay, yol arkadaşımız, büyüğümüz, Güzelbahçe’ye babalık yapan Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum. Cemil Başkan yaparsa bunu yapar. Büyükşehir personellerine saygı duyuyoruz. Güzelbahçe olarak sizin bir kapınızız. Herkesin eline sağlık. Kardı, kıştı, yağmurdu, çamurdu. Duyuyordum Cemil Başkan’ın gelip yolu incelediğini. Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum. Bir hayal daha gerçek oldu. Biz Yalı Mahallesi’nde kaldırımda gezerken bir vatandaş gelip ‘ o yolu neden yapıyorsunuz, rant sağlayacaksınız’ demişti. Biz rant yapmadık, Güzelbahçe’nin yolunu yaptık. Yalı Mahallesi Cumartesi ve Pazar günü trafiği çekemiyordu. Bu yol Cumhuriyet’in adı gibi bir yol oldu. 2 gün önce bir yazı okudum. Aliağa’daki bir şeyler söylüyor. Söylesin dursun. Biz en yakın zamanda orayı da Menemen’i de alacağız. Hizmet, çalışma burada. Bu ekip, beraberlik hiçbir zaman bozulmayacağız. Getirin sandığı size hodri meydan diyeceğiz. Oradan konuşmakla, devleti arkana almakla olmuyor böyle şeyler” dedi.