Yarışmanın yeni haftasında rekabet artarken, Cihan Bostancı özellikle et yemekleri konusundaki teknik bilgisi ve özgüveniyle öne çıktı. Kendi yaşam tarzını "özgürlükçü" olarak tanımlayan ve mutfaktaki yeteneklerine güvendiğini belirten yarışmacı, büyük ödülü kazanması halinde gerçekleştirmek istediği planı da programın ilk günlerinde açıkladı.

Cihan Bostancı Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından Cihan Bostancı 33 yaşındadır ve bekardır. Aslen Malatyalı olan Bostancı, profesyonel iş hayatını dijital pazarlama alanında sürdürüyor. Çalışma disiplini konusunda bağımsızlığına düşkün olduğunu ifade eden yarışmacı, evden (home office) çalışma düzenini benimsediğini ve bu sayede daha verimli ürettiğini belirtti.

Malatya kökenli olmasının damak zevkine büyük katkı sağladığını dile getiren Cihan Bostancı, geleneksel lezzetlere olan ilgisini modern sunumlarla birleştirmeyi hedefledi. Yarışmadaki duruşuyla dikkat çeken Bostancı, sadece mutfaktaki becerileriyle değil, aynı zamanda bireysel yaşam tarzı ve kariyerindeki tercihleriyle de haftanın konuşulan isimleri arasına girdi.

Yarışmadaki Hedefi ve İddiası

Mutfakta özellikle et yemekleri konusunda kendisine güvendiğini vurgulayan Cihan Bostancı, pişirme teknikleri ve lezzet dengesi konularında deneyimli olduğunu ifade etti. Rakiplerinin menülerine yaptığı eleştirilerde detaycı bir yaklaşım sergileyen yarışmacı, kendi gününde yüksek puanlar alarak haftayı birinci tamamlamayı amaçladığını söyledi.

Bostancı, yarışmanın sonunda verilecek olan 200 bin TL'lik büyük ödül için de somut bir hedef belirledi. Ödülü kazanması durumunda, uzun zamandır hayalini kurduğu bir motosikleti satın almayı planladığını açıkladı. Bu hedefinin, benimsediği özgür yaşam tarzının bir parçası olduğunu belirten Cihan Bostancı, haftanın en iddialı performanslarından birini sergilemek için mutfağa girdi.