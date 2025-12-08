Kocasinan ilçesi Ray Caddesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 38 SA 020 plakalı otomobilin sürücüsü İ.S.K., yanında bulunan Y.C.K. ile kaçmaya başladı. Kent merkezinde başlayan takip, cadde ve sokaklarda yüksek hızla devam etti.

Araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Sürücü, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Bulvarı’na kadar ilerledi. Polis ekipleri, yoğun trafiği ve çevre güvenliğini dikkate alarak aracın lastiklerine ateş etti. Otomobil kısa süre içinde kontrolsüz şekilde durdu. Kontrollerde sürücü İ.S.K.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. İ.S.K. ve yanındaki Y.C.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Takip sırasında 3 ayrı kazaya neden oldu

Otomobilin kaçış güzergâhı boyunca 3 farklı trafik kazasına sebebiyet verdiği öğrenildi. Polis ekipleri, kazalara ilişkin tespit çalışmalarını tamamlamak üzere inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.