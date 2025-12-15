Hafif soğuk, güneşli bir Pazar günü gezmesinde, Kültürpark'ta çok güzel bir ortamda mis gibi kahvemi içtim.

Ortam gerçekten çok güzel olmuş, tertemiz havuzu, ağaçların arasında, su ve kuş sesleri arasında huzurlu bir yer. Henüz üç ay olmasına rağmen İzmirlilerin uğrak noktası olmayı başarmış bir işletmeden bahsediyorum.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılmasına günler kala yazdığım yazıda, burayı sadece fuar için hazırladıklarını fuar süresince faaliyette olacağını duymuştum ve yazımda eleştirmiştim. Keşke fuar sonrası işletme faaliyete devam etse, vatandaş Pazar günlerini ve diğer günlerini değerlendirse demiştim.



Sonradan öğrendim ki İZFAŞ yetkilileri de öyle düşünüyorlarmış. İyi ki düşünce hayata geçirilmiş, İzmirlilere güzel bir etkinlik alanı oluşturulmuş.

Bu ballandıra ballandıra anlattığım yer, Fuar'da eski Göl Gazinosu'nun olduğu, Kuğulu Göl'ün üstü. Bir gün gidip deneyimlemenizi tavsiye ederim.



GÖZLERİ ÇAKMAK ÇAKMAK...

O mis gibi kafeden çıkınca, tam karşısında Atlas Pavyon'da "Gözleri çakmak, çakmak" adlı göz kamaştıcı sergi var. Kapıdan içeri girince Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portre çerçeveleri karşılıyor. İçeri girer girmez ortamın atmosferi sizi içine çekiyor.



Pavyon içersinde her bir holde farklı tarih yer alıyor. Çanakkale Zaferi'nden, Kuruluş Destanı'ndan fotoğraflar, Atatürk'e ait özenle seçilmiş eşyalar ve yazdığı kitaplarda sergide yerini alıyor.

ŞİFANIN ALGISI...

Kemal Anadol'a ait "Şifanın Algısı" Ve " Makine Rüyaları Ege" eserleri yine Atlas Pavyon'da sergileniyor.

"Şifanın Algısı", ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir eser, sergide yer alıyor.

"Makine Rüyaları Ege" ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek, doğayla yeniden duyusal bir bağ kurulmasını simgeleyen eser de sergide yerini almış.

Bu göz kamaştırıcı sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.



YENİ YIL FESTİVALİ...

İzmir Fuarı'nda bu yıl ikinci düzenlenen yeni yıl festivali sizleri bekliyor.

7'den 70'e herkese hitap eden festivalde yok, yok. Büyük ve küçük sahnelerde her gün bir konser, bir tiyatro, çocuk etkinlikleri ve bir çok etkinlik İzmir Fuarı'nda.

Festival anlanında yapay buz pisti, yemek yeme alanları, birçok yemek standı, uygun fiyatlara yılbaşı hediyesi alabileceğiniz hediyelik eşya standları mevcut.

Yeni yıl festivali, eski lunapark alanında 31 Aralık'a kadar sizleri bekliyor.

Fuar'da hep hararetli günler yaşanması dileğiyle.

Yeni yıla günler kala herkese mutlu yarınlar dilerim.