Son Mühür- Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 75. günde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, 9 Aralık’ta İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evden valizleriyle ayrıldıkları sırada gözaltına alındı. İki isim emniyete götürülürken, soruşturma derinleştirildi.

Baba Gürol Gülter gözaltını İngiltere’de öğrendi

Güllü’nün eski eşi ve Tuğyan Gülter’in babası Gürol Gülter, kızının gözaltına alındığını İngiltere’de yaşadığı evde öğrendi. Gözaltıdan bir gün sonra Habertürk’e konuşan Gülter, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında ilk kez konuşan Gürol Gülter, kızının suçsuz olduğuna inanmak istediğini belirterek, kesin sonuca varmak için yargı sürecinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Mahkemede her şey ortaya çıkacak”

Soruşturmanın başından bu yana sürecin karmaşık ilerlediğini dile getiren Gürol Gülter, kızının tutuklanmasının ardından artık her şeyin mahkeme aşamasında netleşeceğini söyledi. Davanın geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ifade eden Gülter, yargı önünde tüm soruların yanıt bulacağını belirtti.

Gürol Gülter, Tuğyan Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifadeye ilişkin de şüphelerini dile getirdi. Sultan Nur Ulu’nun neden bu aşamada itirafta bulunduğunu sorgulayan Gülter, bu durumun da mahkeme sürecinde açıklığa kavuşacağını söyledi.

“Varsa bir kusur, yargı önünde ortaya çıkacak”

Kızının cinayetle doğrudan bağlantısı olup olmadığını bilmediğini ifade eden Gürol Gülter, savcılığın elindeki delillerin mahkeme tarafından değerlendirileceğini vurguladı. Sürecin sonunda, varsa saklanan ya da gizlenen bir durumun açığa çıkacağını dile getirdi.

“Annesini son anda görmedikleri iddiası beni de düşündürüyor”

Gürol Gülter, çocuklarının Güllü’yü son anda görmediklerine yönelik iddiaların kendisini de şaşırttığını belirtti. Bir annenin karşısında refleks olarak yardım edilmesi gerektiğini ifade eden Gülter, bu konunun da soruşturma kapsamında yanıtlanması gereken başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Gözaltıdan saatler önce mezarlıktan telefon açtı

Gürol Gülter, kızının gözaltına alınmadan yaklaşık 10 saat önce annesinin mezarından kendisini aradığını açıkladı. Telefonda duygusal anlar yaşandığını aktaran Gülter, kızının ağladığını ve mezarlığa ilk kez gittiğini düşündüğünü ifade etti.

Bu görüşmede kızına sakin olmasını ve dua etmesini söylediğini belirten Gülter, konuşmanın uzun sürmediğini dile getirdi.

“Susma da olsa anlatma da, bu sürecin kaçışı yok”

Kızının susma hakkını kullanıp kullanmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Gürol Gülter, cinayet şüphesiyle yürütülen bir soruşturmada her şeyin er ya da geç mahkemede konuşulacağını söyledi. Davanın artık son aşamasına geldiğini ifade etti.

“Ben bir babayım, inanmak istemiyorum”

Gürol Gülter, kızına yöneltilen suçlamalar konusunda kesin bir inanca sahip olmadığını vurgulayarak, bir baba olarak böyle bir duruma inanmak istemediğini dile getirdi. Olayın tüm yönleriyle mahkeme sürecinde aydınlanacağına inandığını belirtti.