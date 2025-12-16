İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayadığı iddiasıyla “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan Şiyar Alpaslan hakkında verilen ev hapsi şeklindeki tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Dosya ağır ceza mahkemesine taşınmıştı

Olay, Kasım 2024’te yaşandı. Şiyar Alpaslan’ın, boşanma sürecindeki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık, kamuoyunda oluşan yoğun tepkinin ardından İzmir’de yakalanarak tutuklandı.

Alpaslan hakkında başlangıçta “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından dava açıldı. Ancak yargılama sürecinde eylemin niteliği yeniden değerlendirilerek dosya, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İlk tahliye kararı daha önce bozulmuştu

Ocak 2025’te sanık hakkında verilen ilk tahliye kararı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine kaldırılmış, Alpaslan yeniden tutuklanmıştı. Yargılama süreci İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık sıfatıyla devam ederken, mahkeme son duruşmada sanığın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karar usul ve yasaya aykırı

Tahliye kararının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün harekete geçti. Başsavcılık, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde; dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığa isnat edilen suçun vasfı ve ağırlığı, suç için öngörülen ceza miktarı ile tutukluluğun devamını gerektiren nedenlerin halen geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

Tahliye kararı uygulanmadı

Başsavcılığın itirazı sonrası Şiyar Alpaslan, ev hapsi kararı verilmiş olmasına rağmen cezaevinden salıverilmedi. Sanığın, bu dosyadan bağımsız olarak başka suçlardan hükümlü olması nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi.