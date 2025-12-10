Bursa’nın Osmangazi ilçesinde devriye görevindeki polis ekipleri, Muradiye Mahallesi Murat Caddesi’nde şüphelendikleri 16 R 1982 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı ve hızla uzaklaştı. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından araç durdurularak sürücü yakalandı.

Alkollü çıktı, gazetecilere ve polise tepki gösterdi

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Beni çekemezsiniz” diyerek tepki gösterdi, polis ekiplerine ise “Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım” sözleriyle direndi.

Ehliyetine el konuldu, araç otoparka çekildi

Sürücünün ehliyetine el konulurken, işlemleri için emniyete götürüldü. Araç ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili işlem başlatıldı.