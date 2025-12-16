Son Mühür/ Emine Kulak- Güzelbahçe’de uzun süredir atıl kalan ve İzmir Çeşme otoyolunda yıllardır yaşanan trafik ve altyapı sorunlarına çözüm getirmesi hedeflenen 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirildi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Başkanvekili Altan İnanç, partililer ve vatandaş katıldı.

TUGAY: BİZİ RANT ÇEVRESİNE HİZMET ETMEK İSTEYENLERDEN SAYMASINLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Mustafa Günay hepimizin büyüğü. Bizler bireysel olarak kendimizi ispat etmek değil de bu şehirde yaşan insanlar olarak hizmet ediyoruz. Geçici olarak burada olduğumuzu biliyoruz. İzmir’de 28 ilçe belediye başkanlığını kazanarak görev yapmaya başladık. Bazen minik anlaşmazlıklar üzerinden çatışma olduğu hakkında söylemlerini görüyoruz. Dün ailemizin çok kıymetli bir evladını toprağa verdik. Kanser hastalığı vardı ama ne olursa olsun yüzündeki gülümsemeyi kaybetmedi. Son güne kadar görevinin başında durdu. Partimizden bir çok arkadaşımız var. Hepinizle gurur duyduğumu bilmenizi isterim. Yaptığımız siyaseti ideolojik olarak, vatanını, seven, hiç kimseyi ayrıştırmayan insan gözüyle ve eşit gözüyle bakan insanlarız. Çok inandığımız bu ideolojinin arkasında Mustafa Kemal Atatürk’ün haklarını sonuna kadar savunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hikayenin parçası olmak gurur. Bizi belirli bir rant çevresine hizmet etmek isteyenlerden saymasınlar. Bin tane işimiz vardır sessiz sedasız yaptığımız” dedi.

“ÇOK DİNDARSINIZ YA CAMİLERİ BİZ TEMİZLİYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı’nın İzmir’deki okullarda suyun olmadığı hakkında yaptığı açıklamalara cevap veren Tugay, “Türkiye çok rahat değil. Emeklisi, öğrencisi mi diyeyim herkes iyi değil. Belediyeyi de dar boğazla boğmaya çalışıyorlar. Devletin bir kurumu sorumluluğunun bilincinde değilse bunu söyleyeceğiz. Siz kaç dönemdir iktidarın milletvekilisiniz belediyenin zoruyla neden ilgilenmiyorsunuz demek zorundayız. Okulların tamiratlarını biz yapıyoruz. Öğrencilerin karınları doysun diye Mustafa Başkan okulun kapısında yiyecek dağıtıyor. Çok dindarsınız ya camileri biz temizliyoruz. Üzerimize düşeni her zaman fazlasıyla yapmak için çaba gösteriyoruz. Musluğun başındasınız, kendinize bol bol akıtıyorsunuz ne zaman bizim işiniz olsa bizim işimiz değil diyorsunuz. Sizi insanlar boş boş konuşun diye seçmedi. Milli Eğitim Bakanı’na yanlış bilgiler vermişler. Koskoca Bakan bu kadar kolay kandırılabiliyorsa… Olmayan bir şeyi koskoca bir Bakan bu kadar kötü ve yanlış ifadelerle yanlış konuşulur mu? İşin içinden çıkamayınca Kiraz’da su yok dediler. İZSU çalışma yapıyor Kiraz’da mecburen su yok. Ama tankerlerle su taşınıyor. Yıllardır insanları yalan yanlış bilgilerle kandırmaktan başka bu şehre katkınız olmuyor. Sizin bu şehri sevdiğini görseydik hizmetlerinizi görürdük. Daha fazla bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Bizim her şeyimiz İzmir halkına aittir. Bu sorumlulukla hizmet yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖZÜM ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Tugay, “Deprem riski binalarla ilgili önemli bir çalışma yürüyor. Bina taraması çalışılması bizim dönemimizde de hızla devam ediyor. Çözüm arayışımız devam ediyor. 4 binden fazla bina riskli olarak ön değerlendirme yapıldı. Yasal olarak riskli olması hakkında çalışma sürüyor. Depreme dayanıklılık hakkında kentimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Kendi kaynaklarımız İzmir halkınındır. Daha üst olarak çalışma yapılması da önemlidir” dedi.

“KÖRFEZ’İN ALTINDAN KARŞIYAKA’YA BAĞLANACAK METRO İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR”

Buca Onat Tüneli hakkında gelişmelerden bahseden Tugay yeni çalışmaların müjdesini vererek, “Hükümetin metroya 1 kuruşluk yatırımı yok. İZBAN’dan ciddi bir kira, para alıyorlar. Bunu İzmir halkına atılmış bir kazık olduğunu düşünüyorum. Yüzde 300 zam yapılmış benim yönetime geldiğimde. Bir dava dosyası hazırladık. Bu konuda hukuki girişimimizi yapacağız. İzmir halkından çıkacak bir paraya nasıl yüzde 300 zam yaparsınız? Buca Metro’su inşaatı devam ediyor. Devletin bir kuruşluk katkısı yok. Tünel bitmek üzere. Hizmete alınması için süreç devam ediyor ama önemli bir iş yapıldı. Kazısı bitmek üzere. Biz o tüneli Buca’da bitirmeyelim dedik. Gaziemir’deki Fuar’a kadar uzatmaya karar verdik. Bu metro körfezin altından Karşıyaka’ya geçmez mi dedik geçer dedik. O konuda da çalışma olacak. Yerel yönetim gücüyle daha sonra da iktidar olunca sadece İzmir’de değil Türkiye’nin dört bir yanında yaparak devam edeceğiz” dedi.

GÜNAY: EN YAKIN ZAMANDA ALİAĞA VE MENEMEN’İ ALACAĞIZ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çok heyecanlıyım. Bu yol ne zaman olacak deniliyordu. Cemil Tugay, yol arkadaşımız, büyüğümüz, Güzelbahçe’ye babalık yapan Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum. Cemil Başkan yaparsa bunu yapar. Büyükşehir personellerine saygı duyuyoruz. Güzelbahçe olarak sizin bir kapınızız. Herkesin eline sağlık. Kardı, kıştı, yağmurdu, çamurdu. Duyuyordum Cemil Başkan’ın gelip yolu incelediğini. Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum. Bir hayal daha gerçek oldu. Biz Yalı Mahallesi’nde kaldırımda gezerken bir vatandaş gelip ‘ o yolu neden yapıyorsunuz, rant sağlayacaksınız’ demişti. Biz rant yapmadık, Güzelbahçe’nin yolunu yaptık. Yalı Mahallesi Cumartesi ve Pazar günü trafiği çekemiyordu. Bu yol Cumhuriyet’in adı gibi bir yol oldu. 2 gün önce bir yazı okudum. Aliağa’daki bir şeyler söylüyordu. Söylesin dursun. Biz en yakın zamanda orayı da Menemen’i de alacağız. Hizmet, çalışma burada. Bu ekip, beraberlik hiçbir zaman bozulmayacağız. Getirin sandığı size hodri meydan diyeceğiz. Oradan konuşmakla, devleti arkana almakla olmuyor böyle şeyler” dedi.