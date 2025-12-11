Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli aylıkları, memur maaşlarına yapılan zam oranına endekslendiği için Ocak ayında yapılacak artıştan doğrudan etkilendi. Ekonomistlerin hesaplamaları ve piyasa beklentileri, yeni yılda yapılacak artışın yüzde 17 ile yüzde 20 aralığında olacağını gösterdi. Bu artışla birlikte, engel oranına göre belirlenen ödeme gruplarında ciddi bir iyileştirme bekleniyor.

2026 Engelli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Evde bakım yardımına paralel olarak engelli aylıkları da memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olarak zamlanacak. 2025'in ikinci yarısında yüzde 40-69 arası engel oranı olan vatandaşlara 4.302 TL, yüzde 70 ve üzeri engel oranı olanlara ise 6.454 TL ödeme yapılıyordu.

Ocak 2026 zammıyla birlikte bu rakamların da güncellenmesi bekleniyor. Tahmini hesaplamalara göre:

%40-69 Engelli Aylığı: Mevcut 4.302 TL seviyesinden, tahmini 5.070 TL - 5.160 TL aralığına,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: Mevcut 6.454 TL seviyesinden, tahmini 7.600 TL - 7.750 TL aralığına,

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: Mevcut 4.302 TL seviyesinden, tahmini 5.070 TL - 5.160 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Gelir Kriteri ve Asgari Ücret Etkisi

Engelli aylığı bağlanmasında en belirleyici faktörlerden biri olan hane içi kişi başı gelir sınırı da 2026 yılı asgari ücretiyle birlikte değişecek. Mevzuat gereği, engelli aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte birinden (1/3) az olması gerekiyor.

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olası bir artış, bu gelir barajını da yukarı çekecek. Bu durum, daha önce gelir kriterine takıldığı için aylık alamayan veya aylığı kesilen birçok vatandaşın yeniden sisteme dahil olabilmesinin önünü açacak.

Kimler Engelli Aylığı Alabilir?

Engelli aylığından yararlanabilmek için yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda engel oranının en az yüzde 40 olarak belirtilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bulunmaması ve hane gelirinin belirlenen sınırın altında kalması şartı aranıyor. Başvurular, ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.