Son Mühür- Son on yılda Nvidia, OpenAl, Oracle gibi yapay zeka temelli teknoloji şirketlerinin yaptığı sıçrama daha ne kadar sürebilir sorusunu da beraberine getiriyor.

Bu şirketlerin aşırı değerlendiğine dair kuşkular New York Borsası'nda Nasdaq endeksinde dalgalanmalara neden olmuştu.

Yapay zeka temelli teknoloji şirketlerinin geleceğine yönelik en kötümser tablo girişimci iş insanı Alphan Manas'tan geldi.

''Yapay Zeka, 2001'deki Internet balonu gibi patlayacak'' diyen Manas,

''Burada patlaması muhtemel olan YZ değil, bazı YZ ve YZ'ye tutunup yaşamlarını sürdürmeye çalışan Teknoloji şirketleridir. Kısaca açıklayayım'' diyerek başlıklar halinde tezini dayandırdığı işaretleri sıraladı.

İşte Manas'ın teknoloji şirketlerine yönelik endişeleri...



OpenAl henüz kar etmiyor...



Oracle ve OpenAI, tarihin en büyük teknoloji sözleşmesini yaptı. Buna göre OpenAI, 2027'den itibaren 5 yılda Oracle'a $300 milyar ödeyecek. Ancak OpenAI henüz kâr etmiyor ve mevcut geliri (~$13 milyar) bu yükü taşımaya yetmiyor.



Oracle’ın CDS primleri 2008 Lehman sonrası seviyelere (~150 bp) çıktı. Kredi piyasaları ciddi risk fiyatlıyor ama hisse piyasaları ise bunu şimdilik görmezden geliyor.

Oracle'ın son 12 aydaki Fiyat/Kazanç oranı max. 53 iken, gelecek 12 ayda 39'a düşecek. Yani hisse senetlerinin değeri düşecek. Bu da borçlanmasındaki maliyeti arttıracak.



Moody's kredi notunu düşürdü...



Oracle’ın Serbest Nakit Akımı negatife döndü. Moody's kredi rating'ini Baa2'ye çevirdi. Çünkü Sabit Yatırımı iyice arttı.

Teknoloji şirketleri resmen "Trencilik (Kapalı Yatırım Sistemi)" oynuyor.

a. Nvidia, OpenAI’ye yatırım yapıyor,

b. OpenAI, Oracle üzerinden Nvidia çipleri alıyor,

c. Oracle, bu gelirle borç servis ediyor ve tekrar Nvidia’dan çip alıyor,

d. Para sistem içinde dönüyor ama gerçek son kullanıcı talebi sınırlı.

e. Eğer OpenAI gerçek talebi yakalamazsa önce Oracle çakılır. Herkes zannediyor ki OpenAI, Yapay Zeka hızında büyüyecek. Ama işin aslı farklı olabilir. Yani Gemini (Google), Grok vb daha hızlı büyüyüp OpenAI'ın hedeflerini bozabilir mi?

OpenAl bu hıza ayak uydurabilir mi?

S&P şirketlerinin %95’i Generative AI’dan ölçülebilir bir geri dönüş hızı (ROI) göremiyorlar. McKinsey'e göre bu şirketlerin %80’inde kâr hanesine etkisi yok.

Tüm yapı, 36 ay içinde YZ'nın olağanüstü hızda yaygınlaşmasına ve OpenAI'ın bu hıza ayak uydurmasına bağlı.