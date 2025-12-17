Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, kısa sürede büyük bir yangına dönüştü. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde yaşandı. M.A. yönetimindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonrası araçlar alev aldı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kısa sürede yanmaya başladı. Alevler, araçları tamamen sararken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil ve minibüs sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle otomobil ve minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.