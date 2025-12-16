Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir’de çalışan işçilerin ödeme krizi nedeniyle başlattığı eylem sürüyor. Aylardır maaş, fazla mesai ve sosyal haklarını alamadıklarını belirten emekçiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine eylemlerine devam ediyor.

Krizde bugün kritik bir gelişme yaşandı. 16 Aralık Salı günü saat 18.00’de, Cumhuriyet Halk Partisi Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda DİSK Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No’lu İzmir Şube Başkanları ile bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek görüşmede, belediye şirketlerinde yaşanan ödeme krizi, işçilerin talepleri ve çözüm yollarının ele alınması bekleniyor. Sendika temsilcilerinin, yaşanan mağduriyeti ve sahadaki durumu CHP heyetine ayrıntılı şekilde aktaracağı öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sendika arasında yapılan görüşmelerden uzlaşma çıkmamış, ödeme takvimi ve alacaklara ilişkin somut bir adım atılmaması üzerine eylemler sürmüştü. Bugünkü görüşmenin, krizin çözümüne yönelik yeni bir sürecin önünü açıp açmayacağı merak konusu.