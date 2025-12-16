Son Mühür / Erkan Doğan - AK Partili Bilal Kırkpınar’ın İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy mahallesinde kümes ruhsatlı alana villa inşa ettiği iddiasıyla dava sürerken, mahkeme heyetinin talep ettiği Bilirkişi Heyeti, önemli tespitlerde bulundu. Raporun sonuç bölümünde “Taşınmazlarda ‘imara aykırılık’ ve ‘imar kirliliği’ devam etmekte olduğu kanaatindeyiz”

AK Parti teşkilatının farklı kademelerinde görev alan Bilal Kırkpınar’ın İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesinde yaptığı inşaat ile ilgili açılan dava yeniden gündemde. Bir kişinin ihbarı üzerine kümes ruhsatlı alana villalar inşa edildiği ile ilgili iddia mahkemeye taşınmıştı. İhbarda, "İzmir Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi 148 Ada, 119 parsel üzerindeki tavuk çiftliğinin güçlendirme ruhsatı alarak konut inşa edilmiştir. Yapılan İmara aykırıdır” ifadelerine yer verilmişti. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Batı Karadeniz Bölgesi İl Koordinatörü Bilal Kırkpınar hakkında süren dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan 40 sayfalık Bilirkişi Heyeti Raporu sunuldu. Bilirkişi 21 mart 2025 tarihinde inşaatların yapıldığı Örnekköy Mahallesinde bir keşif gerçekleştirildi. Öte yandan heyet dosyadaki dökümanları da inceledi. Mahkemeye sunulan 40 sayfanın üzerindeki Bilirkişi Raporunda dava konusu taşınmazların, geniş çevre uydu görüntülerine de yer verildi.

Kümesler yıkılıp Güçlendirme Projesi ile mesken yapılmış

Bilirkişi raporunda şu tespitler yer aldı; "Somut olayda, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükmü uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Somut olayda, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müracaatı esnasında sunulann fotoğrafların, mevcut yapılardan farklı olduğu, kümeslerin yıkılarak Betonarme Güçlendirme Projesi ile yeni şekliyle mesken olarak yapıldığı görülmektedir. Kemalpaşa Belediyesinin mahkemeye sunduğu bilgi yazısında, “Müdürlüğümüz kayıtlarında onaylı mimarı proje bulunmamaktadır” denilmektedir"

Onaylı mimari projelere rastlanmadı

Kemalpaşa Belediyesine sunulu iptal edilen güçlendirme ruhsatı eki onaylı statik projelerin olduğu tespit edilmiş olup, dosyasında mevcut cd içeriği projeler incelenmiştir. Yapılan incelemelerde Yapı Kayıt Belgesi alınan mevcut yapılan mimarı ve betonerme projesi olmadığı, öncelikle statik güçlendirme rölöve projesi hazırlandığı ve bu rölöveye istinaden statik güçlendirme projelerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür. Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenip onaylanın ‘Güçlendirme’ ruhsatlarında mimari müellifi olarak Mimarlar Odası üyesi Mimar Arzu Avcı imzası bulunmasına rağmen dosyasında ve Kemalpaşa Belediye arşivinde söz konusu ruhsatlara esas olan onaylı mimari projelere rastlanılmadığı, oysa onaylı mimari proje olmadan numarataj belgesi hazırlanması, yapı kayıt belgesi işlemlerinin tamamlanması, cins değişikliği yapılması gibi yasal işlemlerin tamamlanamayacağı ifade edildi.

Gerçek bir denetim yürütülmedi

Raporda, "Tüm tespitler sonrasında, Yapı Denetim Şirketinin sorumlu olduğu iş ve işlemlerin uygulanmasında usulüne göre davranmadığı, gerçek bir denetim yürütülmediği kanaati oluşmuştur” denildi. Raporda, soruşturma konusu parsel üzerindeki Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 31-12-2017 tarihinden önce tamamlanmış olması gerektiği, yukarıda sunulan uydu görüntüleri incelendiğinde inşaat faaliyetlerin 13-02-2018 tarihinden sonra başladığı, yapı kayıt müracaatlarında sunulan fotoğraflar ile mevcut yapılar arasında tanım, nitelik ve fiziki boyut ölçüleri arasında uyumsuzluk bulunduğu da ifade edildi.