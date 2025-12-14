Son Mühür - Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Akyazı Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin olacak. Müsabaka BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor’un durumu
Ligde 34 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Bordo-mavililer, son 3 haftada Başakşehir’i deplasmanda 4-3, Konyaspor’u sahasında 3-1, Göztepe’yi ise İzmir’de 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Beşiktaş’ın durumu
Süper Lig’de 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan topladı. Beşiktaş, Akyazı deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardan kopmamayı amaçlıyor.