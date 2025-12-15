Son Mühür- TCMB'nin 150 baz puan faiz indirimine gittiği haftada Borsa İstanbul 11.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olacağını gösteren bir performans göstermişti.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0.69 yükselişle 11.311 puandan kapatan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe de yüzde 0.34'lük yükselişle 11.349 puandan giriş yaptı.



Yapay zeka şirketleri korkutuyor...



Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı.

Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi 1 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Yeniden yükselie geçen ons altın 4.340 dolardan, gram altın 5.960 TL'den,

Brent petrol 61.39 dolardan ve

