İzmir’in Kiraz ilçesinde okullarda yaşandığı belirtilen su sorunu, siyasi tartışmaya dönüştü. AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İsmail Çavuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “tankerle su taşındı” yönündeki açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi.

“Tankerle su taşındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor”

Kiraz’daki okullarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İsmail Çavuş, kamuoyuna yansıyan tanker iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Çavuş, ilçede eğitim veren çok sayıda okulun susuz kaldığını belirterek, yaşanan durumun görmezden gelindiğini ifade etti.

“Dün Kiraz’da 12 okul susuz kaldı”

Açıklamasında net ifadeler kullanan Çavuş, Kiraz ilçesinde dün itibarıyla 12 okulda su bulunmadığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “tankerle su taşınıyor” açıklamasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini dile getiren Çavuş, söz konusu okullara tankerle dahi su ulaştırılmadığını ileri sürdü.

“Kamuoyu doğru bilgilendirilmeli”

İsmail Çavuş, yaşanan su sorununun üstünün örtülmeye çalışıldığını öne sürerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, “Anlaşılması için bir kez daha açıkça ifade ediyorum; dün Kiraz’daki 12 okulda su yoktu” ifadelerine yer verdi.

Okullardaki su sorunu tartışması sürüyor

Kiraz’daki okullarda yaşandığı belirtilen su sıkıntısı ve karşılıklı açıklamalar, ilçede eğitim koşulları ve altyapı hizmetlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.