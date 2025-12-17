Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde düzenlenen Spor Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün birçok kategoride ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazgan, sezonun ikinci yarısına ve kulübün hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Bu ödüller tüm Galatasaray camiasının”

Törende Galatasaray’ın “Yılın takımı”, “Yılın antrenörü”, “Yılın futbolcusu” ve “Yılın spor yöneticisi” gibi prestijli ödüllerle onurlandırıldığını hatırlatan Yazgan, bu başarının camia adına büyük anlam taşıdığını söyledi. Galatasaray’ın köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Yazgan, kulübün gücünü bir eğitim kültüründen aldığını ifade etti.

Sezon değerlendirmesi: “Takımımıza inanıyoruz”

Galatasaray futbol takımının sezonun ilk yarısındaki performansını da değerlendiren Yazgan, kulübün kuruluş vizyonuna uygun bir yapılanma içinde olduklarını belirtti. Avrupa arenasında elde edilen sonuçlara dikkat çeken Yazgan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplanan puanların doğru yolda olunduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“Şampiyonlar Ligi yolu Süper Lig’den geçiyor”

Yazgan, Trendyol Süper Lig’deki hedefin net olduğunu vurgulayarak, üst üste kazanılan şampiyonluklara bir yenisini eklemek istediklerini söyledi. Avrupa’da başarı için önce Türkiye’de zirvede yer almak gerektiğini ifade eden Yazgan, sezonun ikinci yarısında puan farkının açılacağına inandıklarını belirtti.

Derbi mesajı: “İkinci yarıda kazanacağız”

İlk yarıda bazı kritik maçlardan istenilen sonuçların alınamadığını hatırlatan Yazgan, özellikle derbi karşılaşmaları ve Trabzonspor maçına dikkat çekti. İkinci yarıda bu tabloyu tersine çevireceklerine inandıklarını söyleyen Yazgan, Galatasaray’ın klasik sloganına da vurgu yaptı.

Hedef net: 26. şampiyonluk ve kupa

Sezon sonunda hem lig hem de kupa hedefi olduğunu açıkça dile getiren Yazgan, Galatasaray’ın 26. Süper Lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası’nı kazanmak için mücadele edeceğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün mayıs aylarında yükselen performansına işaret eden Yazgan, taraftara umut verdi.

Icardi açıklaması: “Bizim kaptanımız ve kıymetlimiz”

Eray Yazgan, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Icardi’nin Galatasaray için özel bir yere sahip olduğunu belirten Yazgan, kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli futbolcunun sakatlık sonrası gösterdiği dönüşün büyük bir azmin sonucu olduğunu söyledi.

“Rekabette her zaman yanımızda olacak”

Hücum hattındaki rekabete dikkat çeken Yazgan, Icardi’nin bu rekabetin önemli bir parçası olduğunu ve her zaman takımın yanında yer alacağını ifade etti. Yazgan, yıldız futbolcunun Galatasaray ile yoluna devam edeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.