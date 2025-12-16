Son Mühür / Atakan Başpehlivan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin Aralık ayında gerçekleşen 39. olağan toplantısında meclis üyeleri ve başkan Yusuf Öztürk denizcilik sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Yusuf Öztürk: Çeşitli nedenlerden dolayı meclis üyelerimizin devam edememe durumu olabiliyor

Yönetim kurulu faaliyetlerinin sunum olarak gösterildiği ve Port Alaçatı adına Deniz Şahin’in ile Engin Palaoğlu’nun asil üyeliğe geçtiği meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Öncelikle herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Engin Bey çok sevdiğim, saydığım bir ağabeyimdir. Bu sektörün eğitimi konusunda özellikle önemli bir insandır.

Keza Deniz Hanım da Port Alaçatı’nın genel müdürüdür o da yeni dönemde görev alacak. Dört sene içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı meclis üyelerimizin devam edememe durumu olabiliyor. Bu görevlere gelen arkadaşlarım seçim aşamalarında çok istekli davranıp, sonradan bu görevlerde devam etmemelerini çok kabul edilebilir bulmuyorum bu gerçekten önemlidir.

Çünkü bir ahenk içinde çalışılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu zincirin bozulmaması gerekiyor. Zaten seçim aşamasında tercih değil, kurayla belirlenmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde gerçekten var olmak isteyen, katkı sağlamak isteyen insanların olmasını can-ı gönülden istiyorum.” diye konuştu.

“Balıkçı barınağı yangınlarını her sene yaşıyoruz”

Önceki hafta Çeşme’de yaşanan balıkçı barınağı yangınıyla ilgili konuşan ve dikkatli olunması gerektiğinden başkan Öztürk, “Öncelikle geçtiğimiz hafta maalesef üzücü iki olay yaşandı. Birinci Alsancak Limanı’ndaki bir kardeşimiz maalesef kaza sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Çeşme’de geçtiğimiz haftalarda bir yangın yaşandı balıkçı barınağında orada da 7 tane tekne maalesef yanarak, zarar gördü Allah’tan kimseye bir şey olmadı.

Ardı ardına tekneler çok olduğu için bu durum büyük risk teşkil ediyor. Bu balıkçı barınaklarındaki bu sistem sıkıntılı gözüküyor. Bu barınaklarda balıkçıların haricinde günü birlik tekneler orada bulunuyorlar. Kooperatif kurarak bu işletmeleri alıyorlar, marinaların fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı buna mecbur kalıyorlar. Bu tür yangınları biz Allah göstermesin her sene birkaç yerde yaşıyoruz. Dikkatli olmakta çok büyük bir fayda var.” dedi.

“Denizcilik Başkanlığı kurulacak”

Öte yandan, önümüzdeki süreçte devlet bünyesinde bir Denizcilik Başkanlığı’nın kurulacağı aktaran ve sektörün Süveyş Kanalı’nın açılması için bekleme içinde olduğunu vurgulayan Öztürk, “Uzak Doğu, Pasifik ve Akdeniz hala yüksek seyretmeye devam ediyor. Şu an yeni bir hat konuşuluyor rakamlar hala çok yüksek. Süveyş Kanalı açılmadığı müddetçe bu yaşanmaya devam edecek.

Sektörde beklemede. 2026’nın daha kötü olacağını düşünen bir kesim var, yaşayıp göreceğiz. Denizcilik Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili çalışmaların başlayacağını öğrendik. Aslında biz bunu olacağını biliyoruz ama ilk defa bu konu açıklandı. Benim duyduğum kadarıyla yakın zamanda tamamlanacak. Ben bunu çok yerinde ve olumlu buluyorum. Çünkü gerçekten daha pratik davranmamız gerekiyor. Daha hızlı kararlar almamız gerekiyor. Şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“İzmir rekabet gücünü kaybediyor”

Son olarak, Alsancak Limanı’nın yolcu ve yük transferinde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Deniz Ticaret Odası İzmir Başkanı Yusuf Öztürk, “Alsancak Limanı’ndaki yolcu ve yük transferi sert bir düşüş yaşadı. İzmir rekabet gücünü kaybediyor. 2025 yılında ciddi bir gerileme yaşandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında kurvaziyer noktasında büyük sorunlar var.

Rakamlar neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda, bununla ilgili geçmişte defalarca neler yapılması ile ilgili sektör temsilcileri ile görüştük. Amsterdam ve Barcelona artık kurvaziyer gemi istemiyor. Biz ise bize gelsin diye çaba gösteriyoruz.” dedi.