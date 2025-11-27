Kayıp kehanetler kenti Klaros, İzmirlilerle buluşuyor!

Son Mühür / Atakan Başpehlivan Saya Holding’in ana sponsoru olduğu İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Klaros Antik Kenti, 3300 yıllık tarihiyle pagan inancının bilinen en eski kehanet merkezlerinden birisidir. Efes Antik Kenti'nin aksine kent dışı kutsal bir alan olarak bilinen Klaros Antik Kenti, antik dönemde yazılmış metinlerin büyük bir kısmının günümüze kadar korunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

3300 yıllık gizemli tarih İzmirlilerle buluşuyor

20. yüzyılın başlarında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden özel izinle gelen yabancı arkeologların çabalarıyla ortaya çıkan antik kent bugün, Saya Holding’in katkılarıyla İzmir halkını 3300 yıllık derin ve gizemli bir tarihle buluşturuyor.