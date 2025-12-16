Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO), Resmi Gazete'de yayımlanan ve basit usulden gerçek usule geçen esnafın defter ve beyan işlemlerinin meslek odaları ile birliklerce de yapılabilmesine imkan tanıyan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne sert tepki gösterdi. İzmir Defterdarlığı önünde toplanan mali müşavirler adına açıklama yapan İZSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuzu, "Meslek yetkilerimizin kanunlara aykırı şekilde devredilmesine ve mesleğimizin itibarını zedeleyen bu düzenlemelere karşı görüş ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak için toplandık," dedi.

Olumlu adımlar geriye gidiyor: Kuzu’dan hukuki eleştiri

Başkan Mehmet Kuzu, vergi sisteminin temel amacının adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir mali yapıyı tesis etmek olduğunu hatırlatarak, basit usuldeki mükelleflerin gerçek usule geçirilmesi kararını desteklediklerini belirtti. Bu geçişin, mali verilerin sağlıklı üretilmesi ve kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Nitekim 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Büyükşehir sınırlarında nüfusu otuz bini aşan ilçelerde belirlenen faaliyetleri yürüten mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usule tabi olmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Ancak Kuzu, 13 Aralık 2025'te yayımlanan 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin bu olumlu adımları baltaladığını savundu. Yeni düzenleme ile gerçek usule geçen mükelleflerin defterlerinin bağlı oldukları meslek odaları/birlikler tarafından tutulmasına ve beyannamelerinin bu odalar tarafından gönderilebilmesine izin verilmesinin, süreci geriye götürdüğünü belirtti. Kuzu, "Hiçbir hukuki ve teknik gerekçeyle izah edilemeyecek, kendi içinde sayısız belirsizlik barındıran bu hukuka aykırı yetkilendirmenin nasıl bir amaca hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir," değerlendirmesini yaptı.

Kayıtdışılığı körükleyecek uygulama: Eşitlik ilkesi ihlali

Başkan Kuzu, ülkenin ekonomik krizden çıkış yolu ararken "kayıtdışılıkla mücadele" ve "bütçe disiplini"nin en önemli gündem maddeleri olduğunu hatırlattı. Bu ortamda, kayıtdışılığı körükleyecek ve vergi sisteminde gedikler açacak bu tür uygulamaların istişare edilmeden yürürlüğe konulmasının, tüm mücadeleleri anlamsızlaştırdığını söyledi.

Muhasebe, finansal raporlama ve beyanname süreçlerinin bir bütün olduğunu vurgulayan Kuzu, bu işlemlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mali müşavirlerin yetki ve sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Hiçbir teknik bilgisi olmayan ve "oy kaygısıyla hareket edebilecek" meslek odalarına ve birliklere muhasebe ve vergi yetkisi verilmesinin, kapsama yeni alınan mükelleflerin Mali İdare karşısında başıboş ve denetimsiz bırakılması anlamına geldiğini öne sürdü. Bu mükellef grubuna ayrıcalık tanınmasının, vergide eşitlik ve adalet ilkesine aykırı olduğunu belirten Kuzu, uygulamanın vergiye gönüllü uyumu azaltarak kamu gelirlerinin düşmesine ve bütçe kaynaklarının (eğitim, sağlık, zamlar vb.) yetersiz kalmasına neden olacağını dile getirdi.

Yönetici sorumluluğu ne olacak?

Kuzu, meslek odalarında mali müşavir çalıştırma şartının getirilmesinin, olayın hukuksuzluğunu ve ciddiyetsizliğini örtmeye yetmediğini vurguladı. Üyelerine şirin görünmek adına Türk Vergi Sistemi'nin yerle bir edilmesini talep edenlerin ve bu çarpıklığa izin veren karar vericilerin şu hayati sorulara cevap vermesi gerektiğini sordu:

Yanlış tutulan muhasebe kayıtları ve gerçeğe aykırı beyannamelerden, tıpkı meslek mensupları gibi esnaf odalarının yöneticileri de tüm mal varlıklarıyla sorumlu olacak mıdır?

Mükelleflerin sahte belge düzenleme veya kullanma fiillerinde, bu odaların yöneticilerine vergi suçu raporu yazılacak mıdır?

Gerçek usule geçen bu kadar mükellefin muhasebesi, odalar tarafından hangi teknik altyapı ve bilgi ile tutulacaktır? Vergi İdaresi'nden izaha davet yazısı geldiğinde müşavirlik hizmetini kim verecek, doğru yönlendirme yapılmadığında esnafın zararının sorumlusu kim olacaktır?

Esnaftan ücret toplayacak olan odalar, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca oluşan iktisadi işletmeler olarak kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacak mıdır?

Liyakati olmayan kişi ve kurumlara iş yaptırmaya kalkmak hangi bilim, felsefe ve inanış ile bağdaşmaktadır?

Mali Müşavir camiasından çağrı

Başkan Kuzu, 2026 Bütçesi’nin Meclis’te tartışıldığı bu dönemde tebliğin yayımlanmasını "tam bir garabet" olarak nitelendirdi ve kamu yararı içermeyen bu düzenlemeye karşı her yurttaşın durması gerektiğini ifade etti. Konuşmasını bitirirken, TÜRMOB, Odalar ve 135 bin kişilik meslek camiası olarak, vergi sisteminde onarılmaz hasarlar açacak bu düzenlemelerin ivedilikle yürürlükten kaldırılmasını talep ettiklerini kamuoyuna ilan etti. Aksi takdirde, hukuki mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini ve bu çarpık uygulamayı desteklemeye tevessül edecek meslek mensupları hakkında da mesleki düzeni sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.