ABD’de güvenlik güçleri, yılbaşı gecesi planlanan bombalı terör saldırılarını son anda engelledi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI’ın California eyaletinde Los Angeles ve Orange County bölgelerinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) yönelik planlanan saldırılara müdahale ettiğini açıkladı.

ICE personeli ve araçları hedef alınmıştı

Adalet Bakanı Bondi, yapılan operasyonla ilgili verdiği bilgide, saldırı planının özellikle ICE personeli ve kuruma ait araçları hedef aldığını belirtti. Bondi, saldırıyı planlayan grubun aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist bir yapılanma olduğunu ifade etti.

“Turtle Island Liberation Front” detayı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, “Turtle Island Liberation Front” adını kullanan grubun yılbaşı gecesinden itibaren California genelinde çok sayıda noktada bombalı eylemler düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Planlanan saldırıların kamu kurumları ve güvenlik personeline yönelik olduğu bildirildi.

4 şüpheli San Bernardino’da yakalandı

Terör saldırısı planıyla bağlantılı oldukları belirtilen Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai isimli 4 kişi, California eyaletine bağlı San Bernardino bölgesinde FBI tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “komplo kurmak” ve “kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmak” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Yılbaşı gecesi için çok noktalı saldırı planı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin Los Angeles bölgesinde yılbaşı gecesi saat 00.00 itibarıyla beş farklı noktaya el yapımı patlayıcı yerleştirmeyi planladıkları belirlendi. Saldırı planına “Operasyon Midnight Sun” adının verildiği öğrenildi.

El yapımı bombalar Mojave Çölü’nde test edilecekti

Güvenlik kaynakları, şüphelilerin hazırladıkları patlayıcı düzenekleri 12 Aralık’ta Mojave Çölü’nde denemeyi planladığını aktardı. Ancak FBI ekiplerinin, patlayıcı cihazlar henüz tamamlanmadan şüphelilere müdahale ettiği ve olası bir facianın önüne geçildiği bildirildi.

FBI: “Ciddi bir tehdit bertaraf edildi”

Yetkililer, operasyonun ardından yaptıkları değerlendirmede, planlanan saldırıların yüksek can ve mal kaybına yol açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü, şüphelilerin olası bağlantılarının ve başka planlarının da incelendiği belirtildi.