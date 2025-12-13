Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Buzlanma ve don olayı yaşanabilir
Yağışların Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
5 şehir için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için “sarı” alarm yayımlayarak kar ve yağmur uyarısında bulundu.
13 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece il geneli ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 5°C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA 1°C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı