Yağışların Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için “sarı” alarm yayımlayarak kar ve yağmur uyarısında bulundu.

13 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece il geneli ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA 1°C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı