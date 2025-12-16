Son Mühür- Sosyal medyada günlerdir konuşulan ünlü konuklara ilişkin detaylar netleşirken, yarışmanın bu yılki kadrosu dikkat çekti.

Ava Yaman ve Burak Yörük sahneye çıkıyor

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni ve Oruç karakterlerine hayat veren Ava Yaman ile Burak Yörük’ün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için davet aldığı daha önce kulislere yansımıştı. İkilinin yoğun çekim takvimleri nedeniyle programa katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Son bilgilere göre, Ava Yaman ve Burak Yörük yarışmaya katılacak ancak aynı performansta değil, ayrı ayrı sahne alacak.

Çekimler 23 Aralık’ta yapılacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in çekimleri 23 Aralık’ta, Maltepe’de bulunan O Ses Türkiye Stüdyoları’nda gerçekleştirilecek.

Yarışmada sahne alacak isimler arasında birçok tanınmış oyuncu ve sosyal medya fenomeni bulunuyor.

Yarışmaya katılacak diğer ünlü isimler

Bu yılki yılbaşı özel programında yer alması beklenen isimler arasında:

Rabia Soytürk

Feyza Civelek

Mahsun Karaca

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti

yer alıyor.

Cihan Ünal’dan özel performans

Bu sezon “Kuruluş Orhan” dizisinde Osman Bey karakteriyle setlere dönen usta oyuncu Cihan Ünal da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahneye çıkacak. Ünal’ın yılbaşı gecesi için hazırladığı özel performansla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş izleyici kitlesini ekran başına toplamaya hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ünlü konukları ve sürpriz performanslarıyla yılbaşı gecesinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.