Son Mühür /Erkan Doğan -Son Mühür TV Gündem Masası Programına konuk olan usta gazeteci Hasan Çömlekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi tiyatro ekibi olmasına rağmen dış oyunlara milyonlarca lira ödemesini eleştirdi.

12 oyuna 5 milyon harcanmış, şimdi bir oyuna 5 milyon! Bu nasıl savurganlık?

Gazeteci Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Son Mühür TV Gündem Masası programına konuk olan Gazeteci Hasan Çömlekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro harcamaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşçilerin maaş ve alacakları ödenmezken, dış oyunlara fahiş ödemeler yapıldığını anlatan Çömlekçi, “Bu işçiler ekmek parası için uğraşırken, sefalet yaşarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatroya harcadığı bir kalemi söylemek istiyorum. Tiyatrolar güzel ama kendi ekibinde yaparsan güzel. Tunç Soyer zamanında kurulan Şehir Tiyatroları var. Başına biri getirilmiş burada çalışan birçok insan dekor da yapılabilir. Cadı Kazanı denilen oyunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ‘Dekorunu bizim ekibimiz yaptı’ dediği oyunda dekoru bir şirketin yaptığı ortaya çıktı. Dekora 3 milyon 100 bin lira. Yönetmene 600 bin lira. Yardımcısına 100 bin, ışık ve teknik ekibe 350 bin lira. İçeride kadro varken dışarıda pahalı tercihler üretmişler. Bu rakamların tamamı Büyükşehir Belediyesi’nden kendi kayıtlarından çıktı. Bir dekora 3 milyon 100 bin lira verilir mi? 3 yılda 12 oyuna 5 milyon lira harcanmış iken, bu dönem bu oyun için 5 milyona yakın para harcanmıştır. Bu nasıl bir savurganlık nasıl bir vurdumduymazlıktır. Büyükşehiri yönetemiyorlar” diye konuştu.