Son Mühür- Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Haziran 2024'le, 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında devlete 5 milyondan fazla ödenmemiş vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin listesini yayınladı.

GİB, kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyurdu.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı.



İzmir'in yüzsüzleri kim?



Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listede Tire Vergi Dairesine kayıtlı Amber Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 293 milyon 993 bin 943 TL borç ile Türkiye genelinde beşinci, İzmir özelinde birinci sırada yer alan şirket oldu.

Balçova Vergi Dairesi'ne kayıtlı Ege DÇ Demir Çelik İnşaat Sanayi Ticaret LTD Şirketi 109 milyon 398 bin 411 TL'lik borcu ile Türkiye genelinde on beşinci, İzmir özelinde ise ikinci sırada yer alan şirket olarak kayıtlara geçti.



Kemeraltı Vergi Dairesi'ne kayıtlı Stıck Global Hırdavat Otomotiv Petrol Sanayi ve Ticaret LTD şirketi ise 73 milyon 156 bin 618 TL'lik borcu ile Türkiye genelinde yirmi altıncı İzmir özelinde ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde otuz yedinci sırada, İzmir özelinde dördüncü sırada yer alan Demal Mobilya İmalat Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret LTD şirketinin borcu ise kayıtlarda 40 milyon 79 bin 920 TL olarak görülüyor.



Borçlu mükellef listesi...



Kesinleşmiş borcu 5 milyon TL'yi aşan mükellefler listesinde İzmir'de zirve Türkiye genelinde on sekizinci sırada yer alan Aliağa Vergi Dairesi'ne kayıtlı Sider Dış Ticaret A.Ş.'nın oldu.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükelleflerinin ilk on listesi şöyle ...