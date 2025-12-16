Herkes farkına varmaz!

Ya da...

Farkındadır ama renk vermez!

Bazen çok zordur hayat...

Akıntıya karşı kürek çekersin...

Yorulmak istemezsin ne var ki...

Sonunda...

Acayip yorulursun...

Bir derin uyku bekler kapıda seni...

Gözlerini kapatırsın...

Kimbilir?

Ne zaman nerede açarsın yeniden gözlerini...

İşte...

O’nu da yaradan bilir...

*

Bir bebek doğar gözlerini kırparak hayata...

Ah, ne mesuttur aile fertleri...

“Ömürlü olsun...” dilekleri uçuşur havada...

Kimin aklına gelir ki...

O bebişin gencecik yaşta onlara yas tutturarak veda edeceğini!

*

Manisa’da gözlerini açtı dünyaya...

“Gülşah” adını yakıştırdılar...

“Gül dalı / Gül gibi güzel”...

Anlamına geliyordu...

Sevinç yumağı oldu ailesi...

Bu isim O’na...

Doğal bir zarafet ve güzellik kazandırıyordu...

Ve...

Aynen öyle oldu...

Oğlak burcuydu...

Güçlü, kararlı ve sorumluluk sahibiydi...

Ayrıca...

Disiplinli ve çalışkandı...

*

Hacettepe Üniversitesi’nden İzmir’e...

Gıda Mühendisliği diplomasıyla geldi...

“Yetmez!” dedi...

İzmir’de...

Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde...

Yüksek lisansını tamamladı...

Bi’kez daha “Yetmez!” dedi ve ardından...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde...

Ekonomi ve finans alanında doktora programına başladı...

Aynı zamanda hukuk alanına da yöneldi ve...

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu...

*

Bazı meslekler...

O kişinin kalbindeki “misafir odası”nda yaşarmış...

Nitekim...

Güzeller güzeli Gülşah Durbay...

26 yaşında CHP Şehzadeler İlçe Başkanı oldu...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise...

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi...

Aynı zamanda...

Bir rekorun daha sahibi olmuştu:

“Gülşah, artık Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı” olarak tarihe geçmişti...

*

Sonra?

Sonrası hiç de “tatlı” değil...

Manisa’nın...

Çiçeği burnunda Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a...

O illet hastalık yapıştı...

Kolon kanseri tedavisi görmeye başladı...

...Ve, o tedavi süresi...

Uzadıkça uzadı...

Gülşah Başkan’ın durumunun ağırlaşması üzerine...

11 Aralık gecesi...

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi...

Hayata gözlerini kapattığında...

Yıldız tarihi 14 Aralık Pazar’dı...

Saatler ise, 20.00’yi gösteriyordu...

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka...

Tedavi sürecini özetlerken şunları söyledi:

“Bugün saat 19.00 civarında kalbi durdu...

Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi... Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış... Tüm Manisa'nın tüm Şehzadeler’in, tüm sevenlerin başı sağ olsun...”

*

Geriye...

Muhteşem bir eğitim...

Alkışları hak eden başarılar...

Şehzadeler Belediye Başkanı unvanı...

Unutulmaz bir “seçim başarısı”...

Ve de...

Fotoğraf albümündeki...

Az biraz soluk ama...

Çok anlamlı bir fotoğraf kaldı...

O fotoğraf...

Yarınları...

Bugünlerle birleştiren...

“Gerçek bir Cumhuriyet eseridir...”

Çünkü...

Rahmetle andığımız...

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın...

İlkokul çağlarında çekilin o fotoğrafta...

“Çocuk yurdun temelidir" yazılı pankart taşıması...

Unutulacak gibi değildir...

Neden?

Çünkü...

Baktıkça o fotoğrafa...

Sadece “Başkan Gülşah”ı hatırlatmakla kalmıyoruz...

“Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır...” sözünü de bir kez daha kalplerde dalgalandığını hissediyoruz... Yanlış mı?

*

Bitiriyoruz...

Hüznümüzü kalbimize yaşatarak...

Başkan Gülşah Durbay’ın...

Geçmişte kulağımızda kalmış...

Tarihe mal olan o müthiş anlamlı sözü ile:

“Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır...”

Nokta...

Sonsöz: “Her doğum, bize hayatın güzelliklerini hatırlatır; her ölüm ise bu güzelliklerin ne kadar kıymetli olduğunu.../ Anonim...”