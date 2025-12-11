Bugün 11 Aralık 2025...

Kandemir Medya 7 yaşında...

Yedi yıl önce haber portalı olarak yayım hayatına giriyor.

Ocak 2020 basılı gazetemizin ilk sayısı çıkıyor... Önümüzdeki ay o 7 olacak!

Ekim 2020 Son Mühür Tv'den ilk merhaba sesi çıkıyor... Eylem Aslan'ın sunumu ile Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı konuğumuz...

Kasım 2020 Radyo Ege yeni yuvasında... Bölgenin en güçlü sesi grubumuza katılıyor.

2022 Efsane gazete Demokrat İzmir'in isim hakları alınıyor.

2024 büyüme hedefimiz sürüyor. Kadromuzu genişleterek Basın İlan Kurumu'na resmi ilan alabilmek için başvuruyoruz. Özel haberlerle okuma oranlarımız yükseliyor. Birkaç denetim sonunda 2025'de BİK'e dahil oluyoruz.



2026 yılına günler kala, İzmir'in güçlü kalemleri Son Mühür'de buluşuyor. Yeni hedeflerimiz var. İzmir'den ulusala sinyal çakan bir yayın anlayışımız ile halkı haberdar etmeye devam ediyoruz.

Televizyonumuza dışardan destek veren özel isimler var. Psikolog Sedef Yıldırım, Gazeteci Hasan Çölmekçi, Ahmet Kaplan, Ekonomist, Strateji Uzmanı, Gazeteci Kemal Kamburoğlu, Sanatçı Haluk Yıldız, Gazeteci Yusuf Aktaş... Birbirinden özel programlar hazırlıyor.

Ve hafta içi her gün Tunç Erciyas'ın sunduğu Sıcak Bakış...

Yeni yılda yeni isimler de katılacak yayınımıza...

DAİMA GÜLÜMSE...

Bu arada yarın da Tunç Erciyas'ın doğum günü... Yolun yarısına geldim diyor. 53 oluyormuş...

Tunç ağabeyim kimseye sinirlenmeyen bir yapısı var. Hataları yüzüne vurmayan tatlı tatlı uyaran bir yapısı var. İyi bir yönetici... İyi ki doğdun... Senin sözün gibi sen de daima gülümse...

ÇEVREYE DUYARLI...

Dün de Hilton Garden İnn Bayraklı 10. yılını kutladı. Sektörde çok değerli bir boşluğu doldurmakta... Genel Müdürü Sevil Görgülü yazdığı kitap gibi Pes Etmek Yok... Çevreye duyarlı yapısıyla hizmet ediyorlar...

İYİ BİR YIL OLSUN...

Yeni yıla yaklaşırken hem bizim hem de bu ay doğan tüm kişi ve kurumların yıl dönümü kutlu olsun.

24 Aralık Elanur'un, 01 Ocak Balamir'in doğum günü...

Nice başarılı ve mutlu yıllara... 30'a yakın personelimiz ile hizmet etmeye devam...

Haftaya görüşebilmek dileğiyle...