Son Mühür- Bir dönem çocuk oyuncu olarak yer aldığı Bez Bebek dizisiyle hafızalara kazınan Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Tartışmalar sürerken Keskinci’nin rol aldığı yeni dizi Jasmine yayınlandı. Müstehcen sahneleriyle sosyal medyada gündem olan dizi hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Bez Bebek iddiaları gündemi sarsmıştı

2007–2010 yılları arasında ekranlara gelen Bez Bebek dizisinde “Yağmur” karakterini canlandıran Asena Keskinci, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Keskinci, çocuk yaşta set ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini ve sigara dumanına maruz bırakıldığını iddia etmişti.

Keskinci ayrıca, kendisine “annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız” gibi ifadeler kullanıldığını öne sürmüş, ilerleyen yıllarda Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın’ın hayatına “üvey anne” olarak girdiğini iddia etmişti.

Sektörden destek açıklamaları geldi

Keskinci’nin iddialarının ardından oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter, yönetmen Şahin Yiğit ve bazı set çalışanları kamuoyuna açıklamalarda bulunarak Keskinci’ye destek verdiklerini duyurmuştu.

Evrim Akın suçlamaları reddetti

İddiaların odağındaki Evrim Akın ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Akın, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Tartışmaların ardından Evrim Akın, Kanal D ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Ev Gezmesi programının kadrosundan çıkarılmıştı.

Yeni dizi yayınlandı, RTÜK devreye girdi

Yaşanan gelişmelerin ardından Asena Keskinci’nin rol aldığı Jasmine adlı dizi izleyiciyle buluştu. Müstehcen sahneleriyle sosyal medyada yoğun eleştirilere konu olan yapım hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı öğrenildi.

RTÜK incelemesiyle birlikte Evrim Akın’ın sosyal medya hesaplarına da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, Keskinci’nin iddialarının reklam amacı taşıdığını öne sürerken, Akın bu yorumlara emojilerle yanıt verdi.

Bir takipçinin “Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı” yorumuna ise Akın’ın “Çok üzücü gerçekten” şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti.