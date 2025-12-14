Son Mühür- Basketbol dünyasının kalbinin attığı yer olan NBA'de şampiyonluk adayları arasında yer alan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James gelecek ay tam 41 yaşına girecek.

Yeni yaşı öncesi James'in kariyerinin vardığı noktayı gösteren çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

LeBron James, NBA tarihi içinde en çok galibiyet alan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde 1.074 galibiyetle Kerim Abdul Cabbar var.

Kariyerinin 1.015'inci galibiyetine uzanan LeBron James'in ikinci sıraya yerleştiği listenin üçüncü sırasında Boston Celtics'in efsane uzunlarından Robert Parish 1.014 galibiyetle yer alıyor.



San Antonio Spurs'un zirvede olduğu yıllara damga vuran Tim Duncan 1.001 galibiyetle listenin dördüncü sırasında bulunuyor.

Listenin beşinci sırasında oyun kurucu olarak NBA'in en etkili iismleri arasında yer alan Utah Jazz'ın efsanesi John Stockton 953 galibiyetle yer alıyor.

Stockton'la birlikte 20 yıl boyunca Utah'ın durdurulamaz ikilisinin bir parçası olan Karl Malone 952 galibiyetle listenin altıncı sırasında.



Listenin yedinci sırasında Dallas Mawericks'i şampiyonluğa taşıyan Avrupa basketbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızı Dirk Nowıtzkı 916 galibiyetle yer alıyor.

San Antonio Spurs forması altında NBA'e damga vuran isimler arasında yer alan Tony Parker 892 galibiyetle listenin sekizinci sırasında kendine yer bulmayı başarıyor.

Listenin dokuzuncu sırasında aktif spor yaşantısını sürdüren ancak NBA'de sıkıntılı bir süreçten geçen Chris Paul 855 galibiyetle yer alıyor.

Listenin onuncu sırasında bulunan isimse 853 galibiyetle Derek Fisher bulunuyor.