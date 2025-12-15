Son Mühür - Robot süpürge denildiğinde dünya genelinde ilk akla gelen markalardan biri olan Roomba’nın üreticisi iRobot Corp., mali darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. ABD merkezli şirket, yapılandırma süreci kapsamında kontrolün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics’e devredilmesini içeren bir plan sundu.

Çinli rakiplerin baskısı iRobot’u zorladı

Borsada işlem görmeye devam eden tüketici robotları üreticisi iRobot, özellikle son yıllarda daha uygun fiyatlı Çinli rakiplerin yarattığı yoğun rekabet nedeniyle ciddi finansal baskı altına girdi. Şirket, satışlarda yaşanan düşüşle birlikte mali yapısını korumakta zorlandı.

CEO: “Kritik bir dönüm noktasındayız”

iRobot Üst Yöneticisi Gary Cohen, iflas başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada süreci şirketin geleceği açısından kritik bir adım olarak değerlendirdi. Cohen, bu adımın uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak, mali yapıyı güçlendirmek ve tüketiciler ile iş ortakları için operasyonel sürekliliği korumak amacıyla atıldığını ifade etti.

MIT kökenli bir teknoloji hikâyesi

1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, kuruluşundan bu yana Roomba başta olmak üzere 40 milyondan fazla cihaz satmayı başardı. Ancak artan maliyetler ve sertleşen rekabet ortamı, şirketi yeniden yapılanmaya zorladı. Bu süreçte çalışan sayısı azaltıldı ve 2024 başında yönetim değişikliğine gidildi; kurucu ortaklardan biri CEO’luk görevinden ayrıldı.

Amazon’un satın alma girişimi iptal edildi

iRobot’un kaderini etkileyen en önemli gelişmelerden biri de Amazon’un 2023 yılında gündeme gelen satın alma girişimi oldu. Amazon’un iRobot’u 1,5 milyar dolara satın alma planı, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin rekabet endişeleri nedeniyle iptal edildi. AB, anlaşmanın Amazon’un platformunda rakip robot süpürge markalarının görünürlüğünü azaltabileceği görüşünü savundu.

94 milyon dolarlık tazminat krizi çözmedi

Satın alma anlaşmasının iptali sonrası iRobot, Amazon’dan 94 milyon dolar tazminat aldı. Ancak bu tutarın büyük bölümü danışmanlık giderleri ile Carlyle’dan alınan 200 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinde kullanıldı. Öte yandan Picea Robotics’in Hong Kong’daki iştiraki, geçtiğimiz ay Carlyle’dan kalan 191 milyon dolarlık borcu da devraldı.