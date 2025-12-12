Yangın, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak’ta bulunan bir barakada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler kısa sürede sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevlerin kısa sürede barakayı sardığı yangın sırasında içeride bulunan yabancı uyruklu kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Yangından etkilenen şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda barakada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.