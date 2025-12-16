Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in İzmir’deki okullarda su kesintileri yaşandığı yönündeki açıklamalarına karşılık veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert eleştiriler yöneltti. Atmaca, sahadan gelen verilerin Başkan Tugay’ın ifadeleriyle örtüşmediğini savundu.

“Kiraz’da 12 okulda su yok” iddiası

Atmaca, açıklamasında Kiraz ilçesini örnek göstererek, öğle saatleri itibarıyla ilçede 12 okul ile Öğretmenevi’nde su bulunmadığını ileri sürdü. Bu durumun kamuoyuna yansıyan açıklamalarla çeliştiğini belirten Atmaca, “Bu da mı doğru değil?” ifadelerini kullandı.

11 ilçede 17 mahallede kesinti

Su sorununun yalnızca Kiraz ile sınırlı olmadığını dile getiren AK Partili Atmaca, İZSU’nun kendi verilerine atıfta bulunarak Kiraz dahil 11 ilçede, toplam 17 mahallede su kesintileri yaşandığını öne sürdü. Bu mahallelerde bulunan okullarda da su olmadığı iddiasını gündeme getiren Atmaca, “Buna rağmen ‘İzmir’de okullarda su yok bilgisi gerçek dışıdır’ demek, İzmir’den habersiz olmak anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bakanlık 120 okul kazandırdı” vurgusu

Atmaca, Cemil Tugay’ın göreve başladığı günden bu yana geçen 21 aylık sürede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İzmir’e 120 okul kazandırıldığını ifade etti. Buna karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bazı projelerini tamamlayamadığını savundu.

Yarım kalan okul projeleri gündemde

Açıklamada, Karabağlar’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce başlatılan ancak henüz tamamlanamayan okul projesi ile Elazığ’da 2020 yılında yapımına başlanan 32 derslikli Atatürk Lisesi örnek gösterildi. Atmaca, söz konusu projelerin akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek eleştirilerini sürdürdü.

“Önce kendi projelerinizi tamamlayın” çağrısı

AK Partili Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, “Önce tamamlanamayan okul projelerini bitirin. Ardından ‘su yok’ denilen okullarda gerçekten su akıp akmadığını yerinde görün” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İzmir’de bazı okullarda su kesintileri yaşandığını belirtti. Tekin, bu durumu belediyelerin altyapı hizmetleriyle ilişkilendiren değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin’in bu açıklamalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kamuoyuna bir yanıt verdi. Tugay, eğitim-öğretim saatleri içerisinde okullarda su kesintisi yaşandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU verilerine göre okulların susuz bırakılmadığını ifade etti.